https://ria.ru/20240229/rost-1930331213.html

Исаевич: реализация инициатив президента даст импульс для роста сектора МСП

Исаевич: реализация инициатив президента даст импульс для роста сектора МСП - РИА Новости, 29.02.2024

Исаевич: реализация инициатив президента даст импульс для роста сектора МСП

Комплекс предложений, озвученных президентом Владимиром Путиным во время оглашения послания Федеральному собранию, безусловно, даст качественный рост и импульс... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T18:42

2024-02-29T18:42

2024-02-29T19:05

корпорация мсп

александр исаевич

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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Комплекс предложений, озвученных президентом Владимиром Путиным во время оглашения послания Федеральному собранию, безусловно, даст качественный рост и импульс для развития внутри сектора МСП, отметил генеральный директор Корпорации МСП (КМСП) Александр Исаевич, комментируя выступления главы государства. По его словам, инициативы будут способствовать обелению сектора, создадут стимулы не дробить компании, активно расти, переходя из одной категории в другую и дорастать до среднего бизнеса. "То, о чем говорил президент в своем послании, в том числе амнистия для некрупных компаний, которые использовали методы налоговой оптимизации, станет для предпринимателей своего рода вторым шансом – для наведения порядка в делах и повышения устойчивости бизнеса. Важен также и тот момент, что после выхода из тени для таких компаний не будет пересчета налогов и штрафов <…>. Но не просто так: предприниматели должны отказаться от "притворного" дробления бизнеса и начать работать в белую. Самое главное, чтобы были честные и понятные критерии и под них смогло попасть как можно больше предпринимателей", — подчеркнул Исаевич, слова которого привели в пресс-службе КМСП. Глава КМСП уточнил, что УСН – очень популярный налоговый режим среди микро и малых предприятий, число плательщиков превышает четыре миллиона. Процесс перехода с "упрощенки" должен быть плавным, с последовательным изменением налоговой нагрузки и нагрузки, связанной с предоставлением отчетности. Об этом просит сам бизнес. Это, по словам генерального директора Корпорации МСП, позволит снизить шоки роста, с которыми сталкивается абсолютное большинство малых компаний на данном этапе развития, и поддержать бизнес, который хочет расти, развиваться в правовом поле. Способствовать этому будет также и инициатива, позволяющая некрупному бизнесу раз в пять лет брать кредитные каникулы на полгода без ущерба для кредитного рейтинга. Этот инструмент уже хорошо себя зарекомендовал в пандемию и в период введения санкций. "Президент сегодня сказал об увеличении числа высокотехнологичных проектов. Рассчитываем, что этот результат будет обеспечен в том числе за счет роста таких компаний. Уже сейчас правительством реализуется ряд мер по поддержке малых технологических компаний (МТК). В частности, реализуется специальная льготная программа для поддержки по ставке 3%", - подчеркнул Исаевич.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, александр исаевич, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , твой бизнес – новости