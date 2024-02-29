https://ria.ru/20240229/rossiyane-1930179500.html

Россияне будут вместе защищать право на мирную жизнь, заявил Путин

Россияне будут вместе защищать право на мирную жизнь, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024

Россияне будут вместе защищать право на мирную жизнь, заявил Путин

Россияне будут вместе защищать свое право на мирную жизнь и самостоятельно определять свой путь, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T12:24

2024-02-29T12:24

2024-02-29T15:27

общество

россия

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Россияне будут вместе защищать свое право на мирную жизнь и самостоятельно определять свой путь, заявил президент России Владимир Путин."Мы все, граждане России, будем вместе защищать нашу свободу, право на мирную и достойную жизнь, сами и только сами определять свой путь, беречь связь поколений, а значит - непрерывность исторического развития, решать те задачи, которые стоят перед страной, исходя из нашего мировоззрения, наших традиций, верований, которые мы передадим своим детям", - подчеркнул глава государства, оглашая послание Федеральному Собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024