https://ria.ru/20240229/rossiyane-1930175180.html
Россияне все преодолеют вместе, уверен Путин
Россияне все преодолеют вместе, уверен Путин - РИА Новости, 29.02.2024
Россияне все преодолеют вместе, уверен Путин
Россия все сможет и преодолеет, заявил президент России Владимир Путин РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T12:18
2024-02-29T12:18
2024-02-29T12:30
владимир путин
послание президента федеральному собранию — 2024
политика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853490904_0:351:2158:1565_1920x0_80_0_0_aeb328d1588ac4558ff22d984008388d.jpg
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Россия все сможет и преодолеет, заявил президент России Владимир Путин"Всё это вдохновляет, укрепляет уверенность в том, что мы всё преодолеем, вместе всё сможем", - сказал Путин во время послания Федеральному собранию РФ.В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20240229/protivostoyanie-1930070440.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853490904_0:315:1749:1627_1920x0_80_0_0_b1a39aa74be6ba9e390e0d8c09e75c35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , политика, россия
Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Политика, Россия
Россияне все преодолеют вместе, уверен Путин
Путин: россияне все смогут и преодолеют вместе
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Россия все сможет и преодолеет, заявил президент России Владимир Путин
"Всё это вдохновляет, укрепляет уверенность в том, что мы всё преодолеем, вместе всё сможем", - сказал Путин во время послания Федеральному собранию РФ.
В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
Без шума и пыли: зачем Патрушев пересек Атлантику