https://ria.ru/20240229/rossiyane-1930175180.html

Россияне все преодолеют вместе, уверен Путин

Россияне все преодолеют вместе, уверен Путин - РИА Новости, 29.02.2024

Россияне все преодолеют вместе, уверен Путин

Россия все сможет и преодолеет, заявил президент России Владимир Путин РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T12:18

2024-02-29T12:18

2024-02-29T12:30

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

политика

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853490904_0:351:2158:1565_1920x0_80_0_0_aeb328d1588ac4558ff22d984008388d.jpg

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Россия все сможет и преодолеет, заявил президент России Владимир Путин"Всё это вдохновляет, укрепляет уверенность в том, что мы всё преодолеем, вместе всё сможем", - сказал Путин во время послания Федеральному собранию РФ.В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240229/protivostoyanie-1930070440.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , политика, россия