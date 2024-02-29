https://ria.ru/20240229/rossiya-1930141471.html

Россияне рассказали, считают ли свою страну великой державой

Россияне рассказали, считают ли свою страну великой державой - РИА Новости, 29.02.2024

Россияне рассказали, считают ли свою страну великой державой

Половина (50%) опрошенных россиян считают, что Россия сейчас является одной из великих держав, 30% сказали, что в ближайшие 15-20 лет она скорее всего станет... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T10:40

2024-02-29T10:40

2024-02-29T10:40

россия

вциом

общество

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Половина (50%) опрошенных россиян считают, что Россия сейчас является одной из великих держав, 30% сказали, что в ближайшие 15-20 лет она скорее всего станет великой державой, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. На вопрос о том, станет ли Россия великой державой в ближайшие 15-20 лет, 50% опрошенных ответили, что она уже ей является, по мнению 30% респондентов она скорее всего станет такой, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ. Четверо из десяти (40%) россиян полагают, что через 8-10 лет ситуация в стране существенно улучшится, Россия станет сильным государством. О том, что ситуация в России скорее улучшится, говорят 35% респондентов, 9% считают, что ситуация в стране скорее ухудшится. Более трети (35%) опрошенных полностью согласны с утверждением о том, что у высшего руководства нашей страны есть долгосрочная стратегия развития нашего общества, 30% россиян полностью согласны с тем, что большинство их родных, друзей, коллег, знакомых считают, что у России есть долгосрочная цель и ясное направление развития. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 26 и 27 января 2024 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20240229/putin-1929751362.html

https://ria.ru/20240228/dokazatelstva-1929848548.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, вциом, общество