https://ria.ru/20240229/razrabotki-1930308631.html

Красноярский бизнес представил инновационные разработки на форуме "Россия"

Красноярский бизнес представил инновационные разработки на форуме "Россия" - РИА Новости, 29.02.2024

Красноярский бизнес представил инновационные разработки на форуме "Россия"

Предприниматели из Красноярского края приняли участие в Дне предпринимательства на международной выставке-форуме "Россия", где представили инновационные... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T17:10

2024-02-29T17:10

2024-02-29T17:10

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красноярский край

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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Предприниматели из Красноярского края приняли участие в Дне предпринимательства на международной выставке-форуме "Россия", где представили инновационные разработки, косметику и органическую продукцию с сибирским колоритом, сообщает пресс-служба регионального правительства. Участие в Дне предпринимательства приняли представители агентства развития малого и среднего предпринимательства края, компании-резиденты регионального центра "Мой бизнес" и Красноярского регионального иновационно-технологического бизнес-инкубатора (КРИТБИ). "Красноярский край представил экономический, инвестиционный, инновационный промышленный и туристический потенциал региона, а также презентовал культурные и спортивные объекты. Можно отметить большой интерес, проявленный к нашему краю, региональным инструментам поддержки малого и среднего бизнеса, инвестиционным возможностям и продукции местных предпринимателей. Бизнесмены получили новую аудиторию, решили комплексно сразу несколько задач в бизнес-процессе от реализации, маркетинга, коммуникации до новых инновационных идей", – цитирует пресс-служба заместителя руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Романа Мартынова. Дни предпринимательства прошли в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

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красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

твой бизнес – новости, красноярский край