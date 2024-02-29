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Красноярский бизнес представил инновационные разработки на форуме "Россия"
Красноярский бизнес представил инновационные разработки на форуме "Россия" - РИА Новости, 29.02.2024
Красноярский бизнес представил инновационные разработки на форуме "Россия"
Предприниматели из Красноярского края приняли участие в Дне предпринимательства на международной выставке-форуме "Россия", где представили инновационные... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T17:10
2024-02-29T17:10
2024-02-29T17:10
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Предприниматели из Красноярского края приняли участие в Дне предпринимательства на международной выставке-форуме "Россия", где представили инновационные разработки, косметику и органическую продукцию с сибирским колоритом, сообщает пресс-служба регионального правительства. Участие в Дне предпринимательства приняли представители агентства развития малого и среднего предпринимательства края, компании-резиденты регионального центра "Мой бизнес" и Красноярского регионального иновационно-технологического бизнес-инкубатора (КРИТБИ). "Красноярский край представил экономический, инвестиционный, инновационный промышленный и туристический потенциал региона, а также презентовал культурные и спортивные объекты. Можно отметить большой интерес, проявленный к нашему краю, региональным инструментам поддержки малого и среднего бизнеса, инвестиционным возможностям и продукции местных предпринимателей. Бизнесмены получили новую аудиторию, решили комплексно сразу несколько задач в бизнес-процессе от реализации, маркетинга, коммуникации до новых инновационных идей", – цитирует пресс-служба заместителя руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Романа Мартынова. Дни предпринимательства прошли в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, красноярский край
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Красноярский край
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Предприниматели из Красноярского края приняли участие в Дне предпринимательства на международной выставке-форуме "Россия", где представили инновационные разработки, косметику и органическую продукцию с сибирским колоритом, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Участие в Дне предпринимательства приняли представители агентства развития малого и среднего предпринимательства края, компании-резиденты регионального центра "Мой бизнес" и Красноярского регионального иновационно-технологического бизнес-инкубатора (КРИТБИ).
"Красноярский край
представил экономический, инвестиционный, инновационный промышленный и туристический потенциал региона, а также презентовал культурные и спортивные объекты. Можно отметить большой интерес, проявленный к нашему краю, региональным инструментам поддержки малого и среднего бизнеса, инвестиционным возможностям и продукции местных предпринимателей. Бизнесмены получили новую аудиторию, решили комплексно сразу несколько задач в бизнес-процессе от реализации, маркетинга, коммуникации до новых инновационных идей", – цитирует пресс-служба заместителя руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Романа Мартынова.
Дни предпринимательства прошли в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".
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