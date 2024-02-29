https://ria.ru/20240229/raskhody-1930228925.html
Путин оценил планы на расходы по новым нацпроектам
Путин оценил планы на расходы по новым нацпроектам - РИА Новости, 29.02.2024
Путин оценил планы на расходы по новым нацпроектам
У России большие планы и расходы, поэтому предстоят большие инвестиции в социальную сферу, демографию, экономику, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T13:43
2024-02-29T13:43
2024-02-29T13:59
послание президента федеральному собранию — 2024
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. У России большие планы и расходы, поэтому предстоят большие инвестиции в социальную сферу, демографию, экономику, заявил президент РФ Владимир Путин."Уважаемые коллеги, как видим, планы большие, расходы тоже. Предстоят масштабные инвестиции в социальную сферу, демографию, экономику, науку, технологию, инфраструктуру", - сказал Путин, оглашая послание Федеральному собранию.В соответствии с Конституцией президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
послание президента федеральному собранию — 2024 , экономика, россия, владимир путин
Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин оценил планы на расходы по новым нацпроектам
Путин: планы по расходам на новые нацпроекты большие
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. У России большие планы и расходы, поэтому предстоят большие инвестиции в социальную сферу, демографию, экономику, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Уважаемые коллеги, как видим, планы большие, расходы тоже. Предстоят масштабные инвестиции в социальную сферу, демографию, экономику, науку, технологию, инфраструктуру", - сказал Путин, оглашая послание Федеральному собранию.
Путин объявил о новых нацпроектах
В соответствии с Конституцией президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.
Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.
Путин предложил перенаправить средства от продажи рыболовных квот