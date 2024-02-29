https://ria.ru/20240229/rankhigs-1930298598.html

Ректор РАНХиГС рассказал о возможностях для участников СВО

Ректор РАНХиГС рассказал о возможностях для участников СВО - РИА Новости, 29.02.2024

Ректор РАНХиГС рассказал о возможностях для участников СВО

Все участники специальной военной операции смогут принять участие в новой кадровой программе "Время героев" - подробности станут известны в ближайшее время, в... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T16:25

2024-02-29T16:25

2024-02-29T16:25

россия

алексей комиссаров

владимир путин

общество

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Все участники специальной военной операции смогут принять участие в новой кадровой программе "Время героев" - подробности станут известны в ближайшее время, в ней будут реализованы лучшие практики, в том числе работа с ведущими экспертами и руководителями из администрации президента, правительства, сообщил РИА Новости ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров. "Все участники специальной военной операции, как и сообщил президент в послании Федеральному собранию, смогут принять участие в новой кадровой программе "Время героев". В ближайшее время мы точно сообщим о ней дополнительные подробности. Безусловно, с учетом поручений, озвученных президентом, в кадровой программе "Время героев" мы намерены реализовать все наши лучшие практики, в том числе организовать прямую работу с ведущими экспертами и руководителями из администрации президента, правительства, федеральных министерств и крупных компаний", - сказал Комиссаров. Он подчеркнул, что опыт героев позволит, в свою очередь, усилить уже существующие программы подготовки. По словам Комиссарова, в Президентской академии с первых дней СВО большое внимание уделяется студентам и сотрудникам, которые находятся на передовой, в частности, было принято решение о том, что студенты вуза-участники СВО будут продолжать обучение в Академии бесплатно. "Считаю важным сделать так, чтобы для участников СВО, ветеранов боевых действий были доступны все существующие, а не только какие-то отдельные программы. Мы сделаем так, чтобы наши герои участвовали в том числе и во всех флагманских проектах РАНХиГС", - заключил ректор. Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию РФ объявил о запуске кадровой программы "Время героев" для ветеранов и участников СВО, они смогут подать заявку на участие с 1 марта.Ключевые заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, алексей комиссаров, владимир путин, общество, послание президента федеральному собранию — 2024