https://ria.ru/20240229/raketa-1930122248.html

Разгонный блок со спутником "Метеор-М" вышел на околоземную орбиту

Разгонный блок со спутником "Метеор-М" вышел на околоземную орбиту - РИА Новости, 29.02.2024

Разгонный блок со спутником "Метеор-М" вышел на околоземную орбиту

Ракета "Союз-2.1б", стартовавшая с космодрома Восточный, вывела разгонный блок "Фрегат" с гидрометеорологическим аппаратом "Метеор-М" №2-4, 17 российскими и... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T08:56

2024-02-29T08:56

2024-02-29T10:20

космос - риа наука

россия

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская область), 29 фев – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б", стартовавшая с космодрома Восточный, вывела разгонный блок "Фрегат" с гидрометеорологическим аппаратом "Метеор-М" №2-4, 17 российскими и одним иранским малыми спутниками на околоземную орбиту, передает корреспондент РИА Новости.Старт ракеты состоялся по плану в 8 часов 43 минуты 26 секунд по московскому времени."Есть выключение двигателя третьей ступени. Есть отделение головного блока. Головной блок <...> выведен на опорную орбиту", - сказал комментатор пуска на наблюдательном пункте.После отделения от третьей ступени ракеты "Фрегат" два раза включит свою двигательную установку и доставит "Метеор-М" на целевую орбиту высотой 820 километров. Отделение спутника ожидается через 59 минут 46 секунд после старта.После этого разгонный блок развезет по орбитам 16 аппаратов российской группировки автоматической идентификационной системы SITRO-AIS для трекинга морских судов и один спутник дистанционного зондирования Земли "Зоркий-2М", изготовленные российской частной компанией "Спутникс".Кроме того, накануне пуска министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Иса Зарепур сообщил, что на российской ракете в четверг будет выведен на орбиту спутник Pars-1 в интересах иранских ученых.Это был первый пуск с космодрома Восточный и уже третий старт российской ракеты в 2024 году.

https://ria.ru/20240218/kosmos-1928118723.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, россия