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Разгонный блок со спутником "Метеор-М" вышел на околоземную орбиту - РИА Новости, 29.02.2024
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08:56 29.02.2024 (обновлено: 10:20 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/raketa-1930122248.html
Разгонный блок со спутником "Метеор-М" вышел на околоземную орбиту
Разгонный блок со спутником "Метеор-М" вышел на околоземную орбиту - РИА Новости, 29.02.2024
Разгонный блок со спутником "Метеор-М" вышел на околоземную орбиту
Ракета "Союз-2.1б", стартовавшая с космодрома Восточный, вывела разгонный блок "Фрегат" с гидрометеорологическим аппаратом "Метеор-М" №2-4, 17 российскими и... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T08:56
2024-02-29T10:20
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россия
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская область), 29 фев – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б", стартовавшая с космодрома Восточный, вывела разгонный блок "Фрегат" с гидрометеорологическим аппаратом "Метеор-М" №2-4, 17 российскими и одним иранским малыми спутниками на околоземную орбиту, передает корреспондент РИА Новости.Старт ракеты состоялся по плану в 8 часов 43 минуты 26 секунд по московскому времени."Есть выключение двигателя третьей ступени. Есть отделение головного блока. Головной блок &lt;...&gt; выведен на опорную орбиту", - сказал комментатор пуска на наблюдательном пункте.После отделения от третьей ступени ракеты "Фрегат" два раза включит свою двигательную установку и доставит "Метеор-М" на целевую орбиту высотой 820 километров. Отделение спутника ожидается через 59 минут 46 секунд после старта.После этого разгонный блок развезет по орбитам 16 аппаратов российской группировки автоматической идентификационной системы SITRO-AIS для трекинга морских судов и один спутник дистанционного зондирования Земли "Зоркий-2М", изготовленные российской частной компанией "Спутникс".Кроме того, накануне пуска министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Иса Зарепур сообщил, что на российской ракете в четверг будет выведен на орбиту спутник Pars-1 в интересах иранских ученых.Это был первый пуск с космодрома Восточный и уже третий старт российской ракеты в 2024 году.
https://ria.ru/20240218/kosmos-1928118723.html
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космос - риа наука, россия
Космос - РИА Наука, Россия
Разгонный блок со спутником "Метеор-М" вышел на околоземную орбиту

"Союз-2.1б" вывел разгонный блок со спутником "Метеор-М" на околоземную орбиту

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗапуск РН "Союз-2.1б" со спутником "Метеор-М" с космодрома Восточный
Запуск РН Союз-2.1б со спутником Метеор-М с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Запуск РН "Союз-2.1б" со спутником "Метеор-М" с космодрома Восточный
Читать ria.ru в
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская область), 29 фев – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б", стартовавшая с космодрома Восточный, вывела разгонный блок "Фрегат" с гидрометеорологическим аппаратом "Метеор-М" №2-4, 17 российскими и одним иранским малыми спутниками на околоземную орбиту, передает корреспондент РИА Новости.
Старт ракеты состоялся по плану в 8 часов 43 минуты 26 секунд по московскому времени.
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"Есть выключение двигателя третьей ступени. Есть отделение головного блока. Головной блок <...> выведен на опорную орбиту", - сказал комментатор пуска на наблюдательном пункте.
После отделения от третьей ступени ракеты "Фрегат" два раза включит свою двигательную установку и доставит "Метеор-М" на целевую орбиту высотой 820 километров. Отделение спутника ожидается через 59 минут 46 секунд после старта.
После этого разгонный блок развезет по орбитам 16 аппаратов российской группировки автоматической идентификационной системы SITRO-AIS для трекинга морских судов и один спутник дистанционного зондирования Земли "Зоркий-2М", изготовленные российской частной компанией "Спутникс".
Кроме того, накануне пуска министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Иса Зарепур сообщил, что на российской ракете в четверг будет выведен на орбиту спутник Pars-1 в интересах иранских ученых.
Это был первый пуск с космодрома Восточный и уже третий старт российской ракеты в 2024 году.
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