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С Восточного стартовала ракета "Союз-2.1б" - РИА Новости, 29.02.2024
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Наука
 
08:48 29.02.2024 (обновлено: 09:07 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/raketa-1930120698.html
С Восточного стартовала ракета "Союз-2.1б"
С Восточного стартовала ракета "Союз-2.1б" - РИА Новости, 29.02.2024
С Восточного стартовала ракета "Союз-2.1б"
Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", гидрометеорологическим аппаратом "Метеор-М" №2-4, 17 российскими и одним иранским малыми спутниками стартовала... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T08:48
2024-02-29T09:07
наука
восточный (космодром)
россия
иран
космос - риа наука
"спутникс"
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская область), 29 фев — РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", гидрометеорологическим аппаратом "Метеор-М" №2-4, 17 российскими и одним иранским малыми спутниками стартовала во время первого пуска с космодрома Восточный в 2024 году, сообщил корреспондент РИА Новости. Ракета стартовала по плану в восемь часов 43 минуты 26 секунд по московскому времени. Через девять минут 23 секунды она выведет разгонный блок со спутниками на низкую околоземную орбиту. Позже корреспондент сообщил, что разгонный блок со спутником "Метеор-М" №2-4 вышел на околоземную орбиту."Есть выключение двигателя третьей ступени. Есть отделение головного блока. Головной блок &lt;...&gt; выведен на опорную орбиту", — сказал комментатор пуска на наблюдательном пункте.После этого "Фрегат" два раза включит свою двигательную установку и доставит "Метеор-М" на целевую орбиту высотой 820 километров. Отделение спутника ожидается через 59 минут 46 секунд после старта. После отделения метеоспутника разгонный блок развезет по орбитам 16 аппаратов российской группировки автоматической идентификационной системы SITRO-AIS для трекинга морских судов и один спутник дистанционного зондирования Земли "Зоркий-2М" (все 17 изготовлены российской частной компанией "Спутникс"). Кроме того, накануне пуска министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Иса Зарепур сообщил, что российская ракета выведет на орбиту спутник "Pars-1" в интересах ученых Исламской республики.
https://ria.ru/20240228/mks-1930083061.html
https://ria.ru/20230825/mks-1892163941.html
https://ria.ru/20240228/koyper-1929831087.html
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восточный (космодром), россия, иран, космос - риа наука, "спутникс"
Наука, Восточный (космодром), Россия, Иран, Космос - РИА Наука, "Спутникс"
С Восточного стартовала ракета "Союз-2.1б"

С Восточного стартовала ракета "Союз-2.1б" с метеоспутником "Метеор-М" №2-4

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗапуск ракеты "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", гидрометеорологическим космическим аппаратом "Метеор-М" и 17 российскими и одним иранским малыми спутниками с космодрома Восточный. 29 февраля 2024
Запуск ракеты Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат, гидрометеорологическим космическим аппаратом Метеор-М и 17 российскими и одним иранским малыми спутниками с космодрома Восточный. 29 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Запуск ракеты "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", гидрометеорологическим космическим аппаратом "Метеор-М" и 17 российскими и одним иранским малыми спутниками с космодрома Восточный. 29 февраля 2024
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская область), 29 фев — РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", гидрометеорологическим аппаратом "Метеор-М" №2-4, 17 российскими и одним иранским малыми спутниками стартовала во время первого пуска с космодрома Восточный в 2024 году, сообщил корреспондент РИА Новости.
Ракета стартовала по плану в восемь часов 43 минуты 26 секунд по московскому времени. Через девять минут 23 секунды она выведет разгонный блок со спутниками на низкую околоземную орбиту.
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Позже корреспондент сообщил, что разгонный блок со спутником "Метеор-М" №2-4 вышел на околоземную орбиту.
"Есть выключение двигателя третьей ступени. Есть отделение головного блока. Головной блок <...> выведен на опорную орбиту", — сказал комментатор пуска на наблюдательном пункте.
После этого "Фрегат" два раза включит свою двигательную установку и доставит "Метеор-М" на целевую орбиту высотой 820 километров. Отделение спутника ожидается через 59 минут 46 секунд после старта.
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После отделения метеоспутника разгонный блок развезет по орбитам 16 аппаратов российской группировки автоматической идентификационной системы SITRO-AIS для трекинга морских судов и один спутник дистанционного зондирования Земли "Зоркий-2М" (все 17 изготовлены российской частной компанией "Спутникс").
Кроме того, накануне пуска министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Иса Зарепур сообщил, что российская ракета выведет на орбиту спутник "Pars-1" в интересах ученых Исламской республики.
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