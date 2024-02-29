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Российские войска отбили три атаки ВСУ в Работино, сообщил Рогов - РИА Новости, 29.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:38 29.02.2024 (обновлено: 17:40 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/rabotino-1930317176.html
Российские войска отбили три атаки ВСУ в Работино, сообщил Рогов
Российские войска отбили три атаки ВСУ в Работино, сообщил Рогов - РИА Новости, 29.02.2024
Российские войска отбили три атаки ВСУ в Работино, сообщил Рогов
Российские войска отбили три атаки украинских боевиков в селе Работино на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T17:38
2024-02-29T17:40
специальная военная операция на украине
работино
вооруженные силы украины
безопасность
запорожская область
владимир рогов
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости. Российские войска отбили три атаки украинских боевиков в селе Работино на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.Ранее в четверг в Минобороны РФ сообщили, что подразделения Вооруженных сил РФ закрепились на опорных пунктах в Работино."Наши бойцы закрепились в южной части Работино, враг удерживает северную. Бои за село продолжаются. Отбиты три крупные атаки противника", - сказал Рогов.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий ранее рассказал РИА Новости, что российская армия вошла в Работино, продолжая наступать и перемалывать силы ВСУ, в населенном пункте противник уже потерял тысячи жизней и огромное количество техники.Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
https://ria.ru/20240229/obstanovka-1930030710.html
https://ria.ru/20240227/rabotino-1929773323.html
работино
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Специальная военная операция на Украине, Работино, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Запорожская область, Владимир Рогов, Украина, Россия, Вооруженные силы РФ
Российские войска отбили три атаки ВСУ в Работино, сообщил Рогов

Рогов: российские войска закрепились в Работино и отбили три атаки ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСамоходная гаубица "Мста-С" выполняет боевое задание на огневой позиции
Самоходная гаубица Мста-С выполняет боевое задание на огневой позиции - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Самоходная гаубица "Мста-С" выполняет боевое задание на огневой позиции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости. Российские войска отбили три атаки украинских боевиков в селе Работино на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
Ранее в четверг в Минобороны РФ сообщили, что подразделения Вооруженных сил РФ закрепились на опорных пунктах в Работино.
Военнослужащие инженерно-саперного полка ЦВО в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Эффект домино. Российская армия нашла слабину в боевых порядках ВСУ
Вчера, 08:00
"Наши бойцы закрепились в южной части Работино, враг удерживает северную. Бои за село продолжаются. Отбиты три крупные атаки противника", - сказал Рогов.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий ранее рассказал РИА Новости, что российская армия вошла в Работино, продолжая наступать и перемалывать силы ВСУ, в населенном пункте противник уже потерял тысячи жизней и огромное количество техники.
Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
Боевая работа огневых расчетов в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Рогов рассказал о ситуации в Работино
27 февраля, 14:11
 
Специальная военная операция на УкраинеРаботиноВооруженные силы УкраиныБезопасностьЗапорожская областьВладимир РоговУкраинаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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