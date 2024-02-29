https://ria.ru/20240229/rabotino-1930317176.html

Российские войска отбили три атаки ВСУ в Работино, сообщил Рогов

Российские войска отбили три атаки ВСУ в Работино, сообщил Рогов - РИА Новости, 29.02.2024

Российские войска отбили три атаки ВСУ в Работино, сообщил Рогов

Российские войска отбили три атаки украинских боевиков в селе Работино на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T17:38

2024-02-29T17:38

2024-02-29T17:40

специальная военная операция на украине

работино

вооруженные силы украины

безопасность

запорожская область

владимир рогов

украина

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости. Российские войска отбили три атаки украинских боевиков в селе Работино на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.Ранее в четверг в Минобороны РФ сообщили, что подразделения Вооруженных сил РФ закрепились на опорных пунктах в Работино."Наши бойцы закрепились в южной части Работино, враг удерживает северную. Бои за село продолжаются. Отбиты три крупные атаки противника", - сказал Рогов.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий ранее рассказал РИА Новости, что российская армия вошла в Работино, продолжая наступать и перемалывать силы ВСУ, в населенном пункте противник уже потерял тысячи жизней и огромное количество техники.Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.

https://ria.ru/20240229/obstanovka-1930030710.html

https://ria.ru/20240227/rabotino-1929773323.html

работино

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россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

работино, вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область, владимир рогов, украина, россия, вооруженные силы рф