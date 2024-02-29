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В ВВС Украины рассказали, какие ракеты используют для ПВО - РИА Новости, 29.02.2024
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09:56 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/pvo-1930132099.html
В ВВС Украины рассказали, какие ракеты используют для ПВО
В ВВС Украины рассказали, какие ракеты используют для ПВО - РИА Новости, 29.02.2024
В ВВС Украины рассказали, какие ракеты используют для ПВО
Советник командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что для систем противовоздушной обороны ВСУ применяют западные зенитные ракеты, поскольку Киев не имеет... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T09:56
2024-02-29T09:56
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Советник командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что для систем противовоздушной обороны ВСУ применяют западные зенитные ракеты, поскольку Киев не имеет своего конвейерного производства ракет, и они всегда будут в дефиците, несмотря на новые поставки. Отвечая на вопрос издания "Украинская правда", критическая ли ситуация на Украине с запасами ракет для противовоздушной обороны (ПВО), Игнат отказался комментировать, чтобы не спровоцировать "определенные настроения". "Мало или много - люди не понимают тонкостей. Имеем ли мы определенный запас? Мы используем большое количество (ракет - ред.). И нам нужно его обновлять. Мы не имеем на сегодняшний день собственного производства (зенитных ракет - ред.) еще для советских систем С-300 и Бук-М1, мы все получаем сейчас от Запада. И поэтому по мере расходования (ракет) Запад нам должен поставлять их. В то же время они всегда будут дефицитными для нас", - сказал Игнат в видео, опубликованном в Youtube-канале издания. Он подтвердил, что сейчас существует задержка американской помощи, крайне необходимой для ВСУ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240229/obstanovka-1930030710.html
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украина, россия, киев, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, зрк с-300, в мире
Украина, Россия, Киев, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО, ЗРК С-300, В мире
В ВВС Украины рассказали, какие ракеты используют для ПВО

В ВВС Украины заявили, что для ПВО используют только западные зенитные ракеты

© Фото : страница Командування Повітряних Сил ЗСУ в FacebookПВО Украины
ПВО Украины - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© Фото : страница Командування Повітряних Сил ЗСУ в Facebook
ПВО Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Советник командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что для систем противовоздушной обороны ВСУ применяют западные зенитные ракеты, поскольку Киев не имеет своего конвейерного производства ракет, и они всегда будут в дефиците, несмотря на новые поставки.
Отвечая на вопрос издания "Украинская правда", критическая ли ситуация на Украине с запасами ракет для противовоздушной обороны (ПВО), Игнат отказался комментировать, чтобы не спровоцировать "определенные настроения".
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"Мало или много - люди не понимают тонкостей. Имеем ли мы определенный запас? Мы используем большое количество (ракет - ред.). И нам нужно его обновлять. Мы не имеем на сегодняшний день собственного производства (зенитных ракет - ред.) еще для советских систем С-300 и Бук-М1, мы все получаем сейчас от Запада. И поэтому по мере расходования (ракет) Запад нам должен поставлять их. В то же время они всегда будут дефицитными для нас", - сказал Игнат в видео, опубликованном в Youtube-канале издания.
Он подтвердил, что сейчас существует задержка американской помощи, крайне необходимой для ВСУ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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УкраинаРоссияКиевСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТОЗРК С-300В мире
 
 
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