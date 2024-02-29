https://ria.ru/20240229/putin-1930253942.html
Путин заявил о вере в будущее России
Путин заявил о вере в будущее России - РИА Новости, 29.02.2024
Путин заявил о вере в будущее России
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию заявил, что верит в победу и в будущее России. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T14:24
2024-02-29T14:24
2024-02-29T14:54
россия
владимир путин
общество
послание президента федеральному собранию — 2024
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию заявил, что верит в победу и в будущее России."Мы - одна большая семья. Мы вместе, и потому сделаем так, как планируем и хотим сделать, как мечтаем. Верю в наши победы, успехи, в будущее России", - заключил президент.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество, послание президента федеральному собранию — 2024
Россия, Владимир Путин, Общество, Послание президента Федеральному Собранию — 2024
Путин заявил о вере в будущее России
Путин заявил о вере в победу и будущее России