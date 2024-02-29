https://ria.ru/20240229/putin-1930253942.html

Путин заявил о вере в будущее России

Путин заявил о вере в будущее России - РИА Новости, 29.02.2024

Путин заявил о вере в будущее России

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию заявил, что верит в победу и в будущее России. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T14:24

2024-02-29T14:24

2024-02-29T14:54

россия

владимир путин

общество

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию заявил, что верит в победу и в будущее России."Мы - одна большая семья. Мы вместе, и потому сделаем так, как планируем и хотим сделать, как мечтаем. Верю в наши победы, успехи, в будущее России", - заключил президент.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, общество, послание президента федеральному собранию — 2024