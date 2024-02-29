https://ria.ru/20240229/putin-1930251648.html

Путин предложил сформировать новый финансовый план

Путин предложил сформировать новый финансовый план - РИА Новости, 29.02.2024

Путин предложил сформировать новый финансовый план

Необходимо сформировать не трехлетний, а шестилетний финансовый план развития страны, который в перспективе будет дополняться новыми инициативами, заявил... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T14:21

2024-02-29T14:21

2024-02-29T17:43

послание президента федеральному собранию — 2024

владимир путин

экономика

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930225677_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_6965e6f4c4bbed4c5f793dce54ab5709.jpg

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Необходимо сформировать не трехлетний, а шестилетний финансовый план развития страны, который в перспективе будет дополняться новыми инициативами, заявил президент РФ Владимир Путин.Выступая с посланием Федеральному Собранию, Путин отметил, что масштаб исторических вызовов, которые стоят перед Россией, требует предельно четкой, слаженной работы государства, гражданского общества, бизнеса."Считаю необходимым уже сейчас не только готовить проект бюджета на очередную трехлетку, но и верстать все основные расходы инвестиций дальше, на период до 2030 года. То есть, по сути, нам надо формировать шестилетний перспективный финансовый план развития страны, который мы, конечно же, будем дополнять новыми инициативами. Естественно, жизнь будет вносить коррективы. Несмотря на сложный период, несмотря на нынешние испытания и трудности, мы намечаем долгосрочные планы", - сказал ПутинКлючевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

послание президента федеральному собранию — 2024 , владимир путин, экономика, россия