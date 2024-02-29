https://ria.ru/20240229/putin-1930244358.html

Путин рассказал о проблемах на таможенных постах

Путин рассказал о проблемах на таможенных постах - РИА Новости, 29.02.2024

Путин рассказал о проблемах на таможенных постах

Стандартное время досмотра грузовых машин таможенниками в России должно сократиться до десяти минут, чтобы водители не стояли на границе часами, заявил... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T14:11

2024-02-29T14:11

2024-02-29T15:10

владимир путин

экономика

послание президента федеральному собранию — 2024

россия

дальний восток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930208024_0:0:3134:1763_1920x0_80_0_0_8645f78fc9c8e7597326f50aa2a6c01e.jpg

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Стандартное время досмотра грузовых машин таможенниками в России должно сократиться до десяти минут, чтобы водители не стояли на границе часами, заявил президент России Владимир Путин."Очереди на пограничных пунктах пропуска - особенно остро эта проблема стоит на Дальнем востоке. По регламенту таможенный досмотр составляет 19 минут. В реальности практически каждый водитель грузовых фур нередко ждет на границе часами", - сказал Путин во время послания Федеральному собранию РФ.Глава государства подчеркнул, что перед Минтрансом стоит задача сделать так, чтобы типовое время досмотра не превышало 10 минут, и современные технологии делают это возможным.В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

россия

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, экономика, послание президента федеральному собранию — 2024 , россия, дальний восток