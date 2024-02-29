https://ria.ru/20240229/putin-1930243851.html
Путин заявил, что модернизация транспортного узла продолжится
Путин заявил, что модернизация транспортного узла продолжится - РИА Новости, 29.02.2024
Путин заявил, что модернизация транспортного узла продолжится
Президент России Владимир Путин заявил, что модернизация центрального транспортного узла будет продолжена. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T14:10
2024-02-29T14:10
2024-02-29T16:09
послание президента федеральному собранию — 2024
россия
владимир путин
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что модернизация центрального транспортного узла будет продолжена."Продолжатся масштабные модернизации Центрального транспортного узла. Московские центральные диаметры станут основой для того, чтобы соединить современными скоростными маршрутами столичный регион с Ярославской, Тверской, Калужской, Владимирской и другими областями", - сказал Путин.В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному Собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.Как правило, на оглашение послания Федеральному Собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
https://ria.ru/20240229/samolety-1930249860.html
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послание президента федеральному собранию — 2024 , россия, владимир путин
Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Россия, Владимир Путин
Путин заявил, что модернизация транспортного узла продолжится
Путин: модернизация центрального транспортного узла будет продолжена
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что модернизация центрального транспортного узла будет продолжена.
"Продолжатся масштабные модернизации Центрального транспортного узла. Московские центральные диаметры станут основой для того, чтобы соединить современными скоростными маршрутами столичный регион с Ярославской, Тверской, Калужской, Владимирской и другими областями", - сказал Путин.
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В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному Собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.
Как правило, на оглашение послания Федеральному Собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.
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