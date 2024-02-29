https://ria.ru/20240229/putin-1930234803.html

Путин призвал снабжать россиян качественной водой

Путин призвал снабжать россиян качественной водой - РИА Новости, 29.02.2024

Путин призвал снабжать россиян качественной водой

Проект "Чистая вода" будет продолжен, нужно снабжать россиян качественной питьевой водой, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T13:54

2024-02-29T13:54

2024-02-29T15:13

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

общество

россия

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Проект "Чистая вода" будет продолжен, нужно снабжать россиян качественной питьевой водой, заявил президент России Владимир Путин."Продолжим и реализацию нашего проекта "Чистая вода". Для многих наших городов, сельских поселений это проблема чрезвычайно актуальная, прежде всего речь идет о надежном снабжении качественной питьевой водой", - сказал Путина в ходе оглашении послания Федеральному собранию.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

россия

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , общество, россия