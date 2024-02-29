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Путин призвал снабжать россиян качественной водой - РИА Новости, 29.02.2024
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13:54 29.02.2024 (обновлено: 15:13 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/putin-1930234803.html
Путин призвал снабжать россиян качественной водой
Путин призвал снабжать россиян качественной водой - РИА Новости, 29.02.2024
Путин призвал снабжать россиян качественной водой
Проект "Чистая вода" будет продолжен, нужно снабжать россиян качественной питьевой водой, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T13:54
2024-02-29T15:13
владимир путин
послание президента федеральному собранию —  2024 
общество
россия
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Проект "Чистая вода" будет продолжен, нужно снабжать россиян качественной питьевой водой, заявил президент России Владимир Путин."Продолжим и реализацию нашего проекта "Чистая вода". Для многих наших городов, сельских поселений это проблема чрезвычайно актуальная, прежде всего речь идет о надежном снабжении качественной питьевой водой", - сказал Путина в ходе оглашении послания Федеральному собранию.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html
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владимир путин, послание президента федеральному собранию —  2024 , общество, россия
Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Общество, Россия
Путин призвал снабжать россиян качественной водой

Путин: проект чистая вода будет продолжен, россиян надо снабжать питьевой водой

© РИА Новости / Дмитрий АстаховПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Проект "Чистая вода" будет продолжен, нужно снабжать россиян качественной питьевой водой, заявил президент России Владимир Путин.
"Продолжим и реализацию нашего проекта "Чистая вода". Для многих наших городов, сельских поселений это проблема чрезвычайно актуальная, прежде всего речь идет о надежном снабжении качественной питьевой водой", - сказал Путина в ходе оглашении послания Федеральному собранию.
Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
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Владимир ПутинПослание президента Федеральному Собранию —  2024 ОбществоРоссия
 
 
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