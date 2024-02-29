https://ria.ru/20240229/putin-1930234803.html
Путин призвал снабжать россиян качественной водой
Путин призвал снабжать россиян качественной водой - РИА Новости, 29.02.2024
Путин призвал снабжать россиян качественной водой
Проект "Чистая вода" будет продолжен, нужно снабжать россиян качественной питьевой водой, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T13:54
2024-02-29T13:54
2024-02-29T15:13
владимир путин
послание президента федеральному собранию — 2024
общество
россия
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Проект "Чистая вода" будет продолжен, нужно снабжать россиян качественной питьевой водой, заявил президент России Владимир Путин."Продолжим и реализацию нашего проекта "Чистая вода". Для многих наших городов, сельских поселений это проблема чрезвычайно актуальная, прежде всего речь идет о надежном снабжении качественной питьевой водой", - сказал Путина в ходе оглашении послания Федеральному собранию.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , общество, россия
Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Общество, Россия
Путин призвал снабжать россиян качественной водой
Путин: проект чистая вода будет продолжен, россиян надо снабжать питьевой водой