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Путин поручил сформировать программу сохранения культурного наследия - РИА Новости, 29.02.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:48 29.02.2024 (обновлено: 14:27 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/putin-1930231560.html
Путин поручил сформировать программу сохранения культурного наследия
Путин поручил сформировать программу сохранения культурного наследия - РИА Новости, 29.02.2024
Путин поручил сформировать программу сохранения культурного наследия
Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию поручил проработать нормативную базу в сфере охраны объектов культурного наследия,... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T13:48
2024-02-29T14:27
владимир путин
послание президента федеральному собранию —  2024 
культура
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию поручил проработать нормативную базу в сфере охраны объектов культурного наследия, сформировать программу их сохранения сроком на 20 лет."Предлагаю сформировать долгосрочную программу сохранения объектов культурного наследия России. Рассчитываю, что мы примем её на 20 лет, нужно предусмотреть меры поддержки граждан, компаний, общественных объединений, которые готовы вкладывать свой труд, время и средства в восстановление памятников. Такие механизмы опробуем в текущем году в пилотном проекте института развития "Дом РФ". В нём примут участие пять регионов – Забайкалье, Новгородская, Рязанская, Смоленская и Тверская области. А к 2030 году по всей стране надо привести в порядок не менее тысячи объектов культурного наследия, дать им вторую жизнь, чтобы они служили людям и украшали наши города и сёла", - сказал Путин.По его словам, необходимо устранить "явно избыточные", противоречивые требования, из-за которых порой памятник разрушается на глазах, а формально по закону оперативно принять меры по его спасению невозможно."Старинные здания, усадьбы, храмы – это зримое воплощение нашей национальной идентичности и неразрывной связи поколений. Прошу правительство, парламентариев, профильные комиссии Госсовета с участием общественности проанализировать нормативную базу в сфере охраны и использования объектов культурного наследия", - добавил Путин.В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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владимир путин, послание президента федеральному собранию —  2024 
Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Культура
Путин поручил сформировать программу сохранения культурного наследия

Путин поручил сформировать программу сохранения объектов культурного наследия

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию поручил проработать нормативную базу в сфере охраны объектов культурного наследия, сформировать программу их сохранения сроком на 20 лет.
«
"Предлагаю сформировать долгосрочную программу сохранения объектов культурного наследия России. Рассчитываю, что мы примем её на 20 лет, нужно предусмотреть меры поддержки граждан, компаний, общественных объединений, которые готовы вкладывать свой труд, время и средства в восстановление памятников. Такие механизмы опробуем в текущем году в пилотном проекте института развития "Дом РФ". В нём примут участие пять регионов – Забайкалье, Новгородская, Рязанская, Смоленская и Тверская области. А к 2030 году по всей стране надо привести в порядок не менее тысячи объектов культурного наследия, дать им вторую жизнь, чтобы они служили людям и украшали наши города и сёла", - сказал Путин.
По его словам, необходимо устранить "явно избыточные", противоречивые требования, из-за которых порой памятник разрушается на глазах, а формально по закону оперативно принять меры по его спасению невозможно.
"Старинные здания, усадьбы, храмы – это зримое воплощение нашей национальной идентичности и неразрывной связи поколений. Прошу правительство, парламентариев, профильные комиссии Госсовета с участием общественности проанализировать нормативную базу в сфере охраны и использования объектов культурного наследия", - добавил Путин.
В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
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КультураВладимир ПутинПослание президента Федеральному Собранию —  2024 
 
 
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