https://ria.ru/20240229/putin-1930230938.html

Путин предложил подумать о справедливом распределении налогового бремени

Путин предложил подумать о справедливом распределении налогового бремени - РИА Новости, 29.02.2024

Путин предложил подумать о справедливом распределении налогового бремени

Президент России Владимир Путин предложил продумать подходы к модернизации фискальной системы РФ. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T13:46

2024-02-29T13:46

2024-02-29T16:48

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

россия

политика

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил продумать подходы к модернизации фискальной системы РФ."Предлагаю продумать подходы к модернизации нашей фискальной системы, к более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы", - сказал Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.В соответствии с конституцией президент России ежегодно обращается к Федеральному Собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.Как правило, на оглашение послания Федеральному Собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.Ключевые заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

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Путин о введении дифференцированной системы налогообложения Путин о введении дифференцированной системы налогообложения 2024-02-29T13:46 true PT1M21S

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владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , россия, политика