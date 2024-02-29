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Путин предложил подумать о справедливом распределении налогового бремени - РИА Новости, 29.02.2024
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13:46 29.02.2024 (обновлено: 16:48 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/putin-1930230938.html
Путин предложил подумать о справедливом распределении налогового бремени
Путин предложил подумать о справедливом распределении налогового бремени - РИА Новости, 29.02.2024
Путин предложил подумать о справедливом распределении налогового бремени
Президент России Владимир Путин предложил продумать подходы к модернизации фискальной системы РФ. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T13:46
2024-02-29T16:48
владимир путин
послание президента федеральному собранию —  2024 
россия
политика
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил продумать подходы к модернизации фискальной системы РФ."Предлагаю продумать подходы к модернизации нашей фискальной системы, к более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы", - сказал Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.В соответствии с конституцией президент России ежегодно обращается к Федеральному Собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.Как правило, на оглашение послания Федеральному Собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.Ключевые заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html
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Путин о введении дифференцированной системы налогообложения
Путин о введении дифференцированной системы налогообложения
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владимир путин, послание президента федеральному собранию —  2024 , россия, политика
Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Россия, Политика
Путин предложил подумать о справедливом распределении налогового бремени

Путин предложил подумать о более справедливом распределении налогового бремени

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил продумать подходы к модернизации фискальной системы РФ.
«
"Предлагаю продумать подходы к модернизации нашей фискальной системы, к более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы", - сказал Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.
В соответствии с конституцией президент России ежегодно обращается к Федеральному Собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.
Как правило, на оглашение послания Федеральному Собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.
Ключевые заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию >>>
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Новая элита. Путин определил будущее России
Вчера, 14:34
 
Владимир ПутинПослание президента Федеральному Собранию —  2024 РоссияПолитика
 
 
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