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Путин призвал снизить налоговую нагрузку на российские семьи
Путин призвал снизить налоговую нагрузку на российские семьи - РИА Новости, 29.02.2024
Путин призвал снизить налоговую нагрузку на российские семьи
Нужно снизить налоговую нагрузку на российские семьи, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T13:43
2024-02-29T13:43
2024-02-29T17:44
владимир путин
послание президента федеральному собранию — 2024
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Нужно снизить налоговую нагрузку на российские семьи, заявил президент России Владимир Путин."И, напротив, нужно снизить налоговую нагрузку на семьи, в том числе за счёт вычетов, о которых сегодня уже сказал. Стимулировать бизнес, который вкладывает средства в развитие, в реализацию инфраструктурных социальных проектов", - сказал Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.В соответствии с конституцией президент России ежегодно обращается к Федеральному Собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.Как правило, на оглашение послания Федеральному Собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , политика, россия
Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Политика, Россия
Путин призвал снизить налоговую нагрузку на российские семьи
Путин: надо снизить налоговую нагрузку на российские семьи
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Нужно снизить налоговую нагрузку на российские семьи, заявил президент России Владимир Путин.
«
"И, напротив, нужно снизить налоговую нагрузку на семьи, в том числе за счёт вычетов, о которых сегодня уже сказал. Стимулировать бизнес, который вкладывает средства в развитие, в реализацию инфраструктурных социальных проектов", - сказал Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.
В соответствии с конституцией президент России ежегодно обращается к Федеральному Собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.
Как правило, на оглашение послания Федеральному Собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.
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