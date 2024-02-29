https://ria.ru/20240229/putin-1930225881.html

Путин призвал достичь самодостаточности в области ИИ

Путин призвал достичь самодостаточности в области ИИ - РИА Новости, 29.02.2024

Путин призвал достичь самодостаточности в области ИИ

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости достижения Россией самодостаточности и конкурентоспособности в области искусственного интеллекта, это... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T13:39

2024-02-29T13:39

2024-02-29T13:57

послание президента федеральному собранию — 2024

россия

владимир путин

технологии

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости достижения Россией самодостаточности и конкурентоспособности в области искусственного интеллекта, это обеспечит прорыв в экономике и социальной сфере."Важным элементом цифровой платформы являются алгоритмы искусственного интеллекта. Здесь мы также должны быть самодостаточными и конкурентоспособными. Уже подписан указ о подтверждении обновлённой редакции Национальной стратегии развития искусственного интеллекта. В ней поставлены новые цели, в том числе надо обеспечить технологический суверенитет по таким революционным направлениям, как генеративный искусственный интеллект и большие языковые модели. Их внедрение обещает настоящий прорыв в экономике и социальной сфере. Это должно быть настоящим прорывом", - сказал Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240229/ii-1930121080.html

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послание президента федеральному собранию — 2024 , россия, владимир путин, технологии