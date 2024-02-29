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Путин призвал достичь самодостаточности в области ИИ - РИА Новости, 29.02.2024
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13:39 29.02.2024 (обновлено: 13:57 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/putin-1930225881.html
Путин призвал достичь самодостаточности в области ИИ
Путин призвал достичь самодостаточности в области ИИ - РИА Новости, 29.02.2024
Путин призвал достичь самодостаточности в области ИИ
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости достижения Россией самодостаточности и конкурентоспособности в области искусственного интеллекта, это... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T13:39
2024-02-29T13:57
послание президента федеральному собранию —  2024 
россия
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости достижения Россией самодостаточности и конкурентоспособности в области искусственного интеллекта, это обеспечит прорыв в экономике и социальной сфере."Важным элементом цифровой платформы являются алгоритмы искусственного интеллекта. Здесь мы также должны быть самодостаточными и конкурентоспособными. Уже подписан указ о подтверждении обновлённой редакции Национальной стратегии развития искусственного интеллекта. В ней поставлены новые цели, в том числе надо обеспечить технологический суверенитет по таким революционным направлениям, как генеративный искусственный интеллект и большие языковые модели. Их внедрение обещает настоящий прорыв в экономике и социальной сфере. Это должно быть настоящим прорывом", - сказал Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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послание президента федеральному собранию —  2024 , россия, владимир путин, технологии
Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Россия, Владимир Путин, Технологии
Путин призвал достичь самодостаточности в области ИИ

Путин призвал достичь самодостаточности в области ИИ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости достижения Россией самодостаточности и конкурентоспособности в области искусственного интеллекта, это обеспечит прорыв в экономике и социальной сфере.
«
"Важным элементом цифровой платформы являются алгоритмы искусственного интеллекта. Здесь мы также должны быть самодостаточными и конкурентоспособными. Уже подписан указ о подтверждении обновлённой редакции Национальной стратегии развития искусственного интеллекта. В ней поставлены новые цели, в том числе надо обеспечить технологический суверенитет по таким революционным направлениям, как генеративный искусственный интеллект и большие языковые модели. Их внедрение обещает настоящий прорыв в экономике и социальной сфере. Это должно быть настоящим прорывом", - сказал Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
Человеческий мозг - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Российские специалисты оценили уровень владения инструментами ИИ
Вчера, 08:51
 
Послание президента Федеральному Собранию —  2024 РоссияВладимир ПутинТехнологии
 
 
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