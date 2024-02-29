https://ria.ru/20240229/putin-1930223313.html

Путин призвал увязать меры поддержки предприятий с повышением зарплат

Путин призвал увязать меры поддержки предприятий с повышением зарплат - РИА Новости, 29.02.2024

Путин призвал увязать меры поддержки предприятий с повышением зарплат

Все меры государственной поддержки инвестиций, создания и модернизации предприятий должны увязаны с повышением зарплат сотрудников и улучшения их труда, заявил... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T13:35

2024-02-29T13:35

2024-02-29T15:14

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Все меры государственной поддержки инвестиций, создания и модернизации предприятий должны увязаны с повышением зарплат сотрудников и улучшения их труда, заявил президент РФ Владимир Путин."Подчеркну, все меры государственной поддержки инвестиций, создания и модернизации предприятий должны быть увязаны с повышением заработных плат сотрудников, с улучшением условий труда и социальных пакетов для работников", – сказал Путин на послании Федеральному собранию.Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в прошлом году составила, по предварительным данным, 73,7 тысячи рублей и по сравнению c 2022 годом выросла на 14,1%. В декабре 2023 года - 103,8 тысячи рублей и выросла по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 16,6%.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

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россия

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)