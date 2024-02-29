https://ria.ru/20240229/putin-1930222991.html
Путин поручил предусмотреть механизм плавного увеличения налоговой нагрузки
Путин поручил предусмотреть механизм плавного увеличения налоговой нагрузки - РИА Новости, 29.02.2024
Путин поручил предусмотреть механизм плавного увеличения налоговой нагрузки
Президент России Владимир Путин поручил правительству с 2025 года предусмотреть механизм плавного увеличения налоговой нагрузки для компаний, переходящих на... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T13:34
2024-02-29T13:34
2024-02-29T14:16
экономика
владимир путин
послание президента федеральному собранию — 2024
политика
россия
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству с 2025 года предусмотреть механизм плавного увеличения налоговой нагрузки для компаний, переходящих на общий порядок налогообложения."Поручаю правительству уже со следующего года предусмотреть механизм не резкого, а именно плавного увеличения налоговой нагрузки для компаний, которые переходят с "упрощенки" на общий порядок налогообложения", - сказал Путин во время послания Федеральному собранию.В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
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экономика, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , политика, россия
Экономика, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Политика, Россия
Путин поручил предусмотреть механизм плавного увеличения налоговой нагрузки
Путин поручил предусмотреть механизм плавного увеличения налоговой нагрузки
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству с 2025 года предусмотреть механизм плавного увеличения налоговой нагрузки для компаний, переходящих на общий порядок налогообложения.
«
"Поручаю правительству уже со следующего года предусмотреть механизм не резкого, а именно плавного увеличения налоговой нагрузки для компаний, которые переходят с "упрощенки" на общий порядок налогообложения", - сказал Путин во время послания Федеральному собранию.
В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.
Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.
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