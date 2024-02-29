https://ria.ru/20240229/putin-1930221879.html

Временный мораторий на проверки бизнеса себя оправдал, заявил Путин

Временный мораторий на проверки бизнеса себя оправдал, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024

Временный мораторий на проверки бизнеса себя оправдал, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что временный мораторий на проверки бизнеса себя оправдал, с 2025 году предлагается переход на риск-ориентированный... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T13:32

2024-02-29T13:32

2024-02-29T14:15

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

россия

политика

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что временный мораторий на проверки бизнеса себя оправдал, с 2025 году предлагается переход на риск-ориентированный подход и минимизировать число проверок."Мы пошли на такое решение, как временные моратории на проверки. Эта мера себя полностью оправдала. Компаниям, которые гарантируют высокое качество товаров и услуг, несут ответственность перед потребителями, действительно можно и нужно доверять. Поэтому считаю возможным с 1 января 2025 года отказаться от временных мораториев на проверки бизнеса", - сказал Путин во время оглашения послания Федеральному собранию.Он добавил, что с учётом наработанного опыта можно полностью перейти на риск-ориентированный подход, закрепив его законодательно."Там, где риски отсутствуют, надо применять профилактические меры и таким образом минимизировать число проверок", - уточнил Путин.В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

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владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , россия, политика