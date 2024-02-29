https://ria.ru/20240229/putin-1930221469.html

Путин призвал нарастить инвестиции в ключевых отраслях

Путин призвал нарастить инвестиции в ключевых отраслях - РИА Новости, 29.02.2024

Путин призвал нарастить инвестиции в ключевых отраслях

Объем инвестиций в ключевых отраслях российской экономики к 2030 году должен вырасти на 70%, заявил президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T13:31

2024-02-29T13:31

2024-02-29T15:15

экономика

россия

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

политика

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Объем инвестиций в ключевых отраслях российской экономики к 2030 году должен вырасти на 70%, заявил президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию."Мы ставим цель: к 2030 году объем инвестиций в ключевых отраслях должен прибавить 70%. Кстати, здесь у нас динамика хорошая, хоть хочется сказать даже очень хорошая, но хорошая. Темп роста инвестиций накопленным итогом в 2021 году составил 8,6%, а план был 4,5%. В 2020 году - 15,9% при плане 9,5%", - сказал он.В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут. Оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году: оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20240229/poslanie-1930267128.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: Мы ставим цель к 2030 году увеличить объем инвестиций в ключевых отраслях на 70% инвестиции 2024-02-29T13:31 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , политика