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Путин поручил ускорить запуск особого режима размещения акций техкомпаний - РИА Новости, 29.02.2024
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13:25 29.02.2024 (обновлено: 14:10 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/putin-1930217369.html
Путин поручил ускорить запуск особого режима размещения акций техкомпаний
Путин поручил ускорить запуск особого режима размещения акций техкомпаний - РИА Новости, 29.02.2024
Путин поручил ускорить запуск особого режима размещения акций техкомпаний
Президент России Владимир Путин поручил ускорить запуск особого механизма первичного размещения акций компаний, работающих в приоритетных высокотехнологичных... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T13:25
2024-02-29T14:10
владимир путин
послание президента федеральному собранию —  2024 
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ускорить запуск особого механизма первичного размещения акций компаний, работающих в приоритетных высокотехнологичных направлениях.В ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию президент напомнил, что уже давал поручение запустить особый режим первичных размещений акций таких компаний."Обращаю внимание коллег и в Минфине, и в Центральном банке: нужно ускорить запуск этого механизма, включая компенсацию затрат на размещение ценных бумаг", - заявил Путин."Наша банковская система, фондовый рынок должны в полной мере обеспечивать приток капитала в экономику, в ее реальный сектор, в том числе через механизмы проектного и акционерного финансирования. В ближайшие два года с использованием фондов акционерного капитала будут поддержаны индустриальные проекты с инвестициями более чем на 200 миллиардов рублей. Смысл такого механизма в том, что корпорация развития ВЭБ РФ при участии коммерческих банков входит в капитал высокотехнологичных компаний, оказывает содействие на фазе их активного роста", - сказал также глава государства.В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов. Путин лично работает над текстом послания.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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владимир путин, послание президента федеральному собранию —  2024 , экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Путин поручил ускорить запуск особого режима размещения акций техкомпаний

Путин поручил ускорить запуск режима размещения акций технологичных компаний

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному cобранию
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному cобранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному cобранию
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ускорить запуск особого механизма первичного размещения акций компаний, работающих в приоритетных высокотехнологичных направлениях.
В ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию президент напомнил, что уже давал поручение запустить особый режим первичных размещений акций таких компаний.
«
"Обращаю внимание коллег и в Минфине, и в Центральном банке: нужно ускорить запуск этого механизма, включая компенсацию затрат на размещение ценных бумаг", - заявил Путин.
"Наша банковская система, фондовый рынок должны в полной мере обеспечивать приток капитала в экономику, в ее реальный сектор, в том числе через механизмы проектного и акционерного финансирования. В ближайшие два года с использованием фондов акционерного капитала будут поддержаны индустриальные проекты с инвестициями более чем на 200 миллиардов рублей. Смысл такого механизма в том, что корпорация развития ВЭБ РФ при участии коммерческих банков входит в капитал высокотехнологичных компаний, оказывает содействие на фазе их активного роста", - сказал также глава государства.
В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов. Путин лично работает над текстом послания.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
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