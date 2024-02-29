https://ria.ru/20240229/putin-1930217369.html

Путин поручил ускорить запуск особого режима размещения акций техкомпаний

Путин поручил ускорить запуск особого режима размещения акций техкомпаний - РИА Новости, 29.02.2024

Путин поручил ускорить запуск особого режима размещения акций техкомпаний

Президент России Владимир Путин поручил ускорить запуск особого механизма первичного размещения акций компаний, работающих в приоритетных высокотехнологичных... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T13:25

2024-02-29T13:25

2024-02-29T14:10

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ускорить запуск особого механизма первичного размещения акций компаний, работающих в приоритетных высокотехнологичных направлениях.В ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию президент напомнил, что уже давал поручение запустить особый режим первичных размещений акций таких компаний."Обращаю внимание коллег и в Минфине, и в Центральном банке: нужно ускорить запуск этого механизма, включая компенсацию затрат на размещение ценных бумаг", - заявил Путин."Наша банковская система, фондовый рынок должны в полной мере обеспечивать приток капитала в экономику, в ее реальный сектор, в том числе через механизмы проектного и акционерного финансирования. В ближайшие два года с использованием фондов акционерного капитала будут поддержаны индустриальные проекты с инвестициями более чем на 200 миллиардов рублей. Смысл такого механизма в том, что корпорация развития ВЭБ РФ при участии коммерческих банков входит в капитал высокотехнологичных компаний, оказывает содействие на фазе их активного роста", - сказал также глава государства.В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов. Путин лично работает над текстом послания.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240229/putin-1930225881.html

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владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)