https://ria.ru/20240229/putin-1930216548.html

Путин призвал обеспечивать приток капитала в российскую экономику

Путин призвал обеспечивать приток капитала в российскую экономику - РИА Новости, 29.02.2024

Путин призвал обеспечивать приток капитала в российскую экономику

Банковская система и фондовый рынок должны в полной мере обеспечивать приток капитала в российскую экономику, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T13:24

2024-02-29T13:24

2024-02-29T14:08

экономика

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

россия

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Банковская система и фондовый рынок должны в полной мере обеспечивать приток капитала в российскую экономику, заявил президент России Владимир Путин."Наша банковская система, фондовый рынок должны в полной мере обеспечивать приток капитала в экономику, в ее реальный сектор, в том числе через механизмы проектного и акционерного финансирования", - сказал Путин в своем послании к Федеральному собранию.В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

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экономика, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , россия