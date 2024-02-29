https://ria.ru/20240229/putin-1930212939.html
Россия приглашает ученых из других стран, заявил Путин
Россия приглашает ученых из других стран, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024
Россия приглашает ученых из других стран, заявил Путин
Россия приглашает к сотрудничеству ученых из других стран для работы на своих научных установках класса "мегасайенс", заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T13:18
2024-02-29T13:18
2024-02-29T15:15
наука
россия
наука
владимир путин
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Россия приглашает к сотрудничеству ученых из других стран для работы на своих научных установках класса "мегасайенс", заявил президент России Владимир Путин."Например, такого спектра научных установок класса "мегасайенс", как у России, сегодня нет ни у одной страны мира. Это уникальные возможности и для наших учёных, и для партнёров-исследователей из других стран, которых мы приглашаем к сотрудничеству", - сказал Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.В соответствии с конституцией президент России ежегодно обращается к Федеральному Собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, наука, владимир путин
Наука, Россия, Наука, Владимир Путин
Россия приглашает ученых из других стран, заявил Путин
Путин: Россия приглашает ученых из других стран для работы на мегаустановках
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Россия приглашает к сотрудничеству ученых из других стран для работы на своих научных установках класса "мегасайенс", заявил президент России Владимир Путин.
"Например, такого спектра научных установок класса "мегасайенс", как у России, сегодня нет ни у одной страны мира. Это уникальные возможности и для наших учёных, и для партнёров-исследователей из других стран, которых мы приглашаем к сотрудничеству", - сказал Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.
В соответствии с конституцией президент России ежегодно обращается к Федеральному Собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
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