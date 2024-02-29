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Россия приглашает ученых из других стран, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024
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Наука
 
13:18 29.02.2024 (обновлено: 15:15 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/putin-1930212939.html
Россия приглашает ученых из других стран, заявил Путин
Россия приглашает ученых из других стран, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024
Россия приглашает ученых из других стран, заявил Путин
Россия приглашает к сотрудничеству ученых из других стран для работы на своих научных установках класса "мегасайенс", заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T13:18
2024-02-29T15:15
наука
россия
наука
владимир путин
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Россия приглашает к сотрудничеству ученых из других стран для работы на своих научных установках класса "мегасайенс", заявил президент России Владимир Путин."Например, такого спектра научных установок класса "мегасайенс", как у России, сегодня нет ни у одной страны мира. Это уникальные возможности и для наших учёных, и для партнёров-исследователей из других стран, которых мы приглашаем к сотрудничеству", - сказал Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.В соответствии с конституцией президент России ежегодно обращается к Федеральному Собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html
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россия, наука, владимир путин
Наука, Россия, Наука, Владимир Путин
Россия приглашает ученых из других стран, заявил Путин

Путин: Россия приглашает ученых из других стран для работы на мегаустановках

© РИА Новости / POOLПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / POOL
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Россия приглашает к сотрудничеству ученых из других стран для работы на своих научных установках класса "мегасайенс", заявил президент России Владимир Путин.
"Например, такого спектра научных установок класса "мегасайенс", как у России, сегодня нет ни у одной страны мира. Это уникальные возможности и для наших учёных, и для партнёров-исследователей из других стран, которых мы приглашаем к сотрудничеству", - сказал Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.
В соответствии с конституцией президент России ежегодно обращается к Федеральному Собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
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