https://ria.ru/20240229/putin-1930212939.html

Россия приглашает ученых из других стран, заявил Путин

Россия приглашает ученых из других стран, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024

Россия приглашает ученых из других стран, заявил Путин

Россия приглашает к сотрудничеству ученых из других стран для работы на своих научных установках класса "мегасайенс", заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T13:18

2024-02-29T13:18

2024-02-29T15:15

наука

россия

наука

владимир путин

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Россия приглашает к сотрудничеству ученых из других стран для работы на своих научных установках класса "мегасайенс", заявил президент России Владимир Путин."Например, такого спектра научных установок класса "мегасайенс", как у России, сегодня нет ни у одной страны мира. Это уникальные возможности и для наших учёных, и для партнёров-исследователей из других стран, которых мы приглашаем к сотрудничеству", - сказал Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.В соответствии с конституцией президент России ежегодно обращается к Федеральному Собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, наука, владимир путин