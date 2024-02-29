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В России выделят 120 миллиардов рублей на ремонт учреждений профобразования - РИА Новости, 29.02.2024
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13:08 29.02.2024 (обновлено: 14:01 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/putin-1930206430.html
В России выделят 120 миллиардов рублей на ремонт учреждений профобразования
В России выделят 120 миллиардов рублей на ремонт учреждений профобразования - РИА Новости, 29.02.2024
В России выделят 120 миллиардов рублей на ремонт учреждений профобразования
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию поручил правительству совместно с регионами запустить программу ремонта учреждений... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T13:08
2024-02-29T14:01
россия
владимир путин
послание президента федеральному собранию —  2024 
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию поручил правительству совместно с регионами запустить программу ремонта учреждений среднего профессионального образования, будет выделено 120 миллиардов рублей."Отдельно поручаю правительству совместно с регионами реализовать программу ремонта и оснащения учреждений среднего профессионального образования. Нужно привести в порядок не только учебные здания, но и спортивные объекты, общежития техникумов и колледжей. За шесть лет направим на эти цели 120 миллиардов рублей из федерального бюджета", - сказал президент.В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию —  2024 
Россия, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 
В России выделят 120 миллиардов рублей на ремонт учреждений профобразования

Путин поручил запустить программу ремонта учреждений среднего профобразования

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЛюди смотрят трансляцию ежегодного послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию в кинотеатре в ТРК "Шкиперский молл" в Санкт-Петербурге
Люди смотрят трансляцию ежегодного послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию в кинотеатре в ТРК Шкиперский молл в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию поручил правительству совместно с регионами запустить программу ремонта учреждений среднего профессионального образования, будет выделено 120 миллиардов рублей.
«
"Отдельно поручаю правительству совместно с регионами реализовать программу ремонта и оснащения учреждений среднего профессионального образования. Нужно привести в порядок не только учебные здания, но и спортивные объекты, общежития техникумов и колледжей. За шесть лет направим на эти цели 120 миллиардов рублей из федерального бюджета", - сказал президент.
В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному cобранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
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Вчера, 13:23
 
РоссияВладимир ПутинПослание президента Федеральному Собранию —  2024 
 
 
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