https://ria.ru/20240229/putin-1930205506.html

Путин объявил о запуске нового нацпроекта "Кадры"

Путин объявил о запуске нового нацпроекта "Кадры" - РИА Новости, 29.02.2024

Путин объявил о запуске нового нацпроекта "Кадры"

В России будет запущен новый национальный проект "Кадры", заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T13:05

2024-02-29T13:05

2024-02-29T17:45

владимир путин

общество

послание президента федеральному собранию — 2024

россия

политика

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. В России будет запущен новый национальный проект "Кадры", заявил президент России Владимир Путин."Важно, чтобы эти ребята, сегодняшние подростки, стали профессионалами своего дела, готовыми трудиться в экономике XXI века. На это направим новый национальный проект "Кадры"", - сказал Путин в ходе послания к Федеральному собранию.В соответствии с конституцией президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

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Путин о запуске нового национального проекта "Кадры" Путин о запуске нового национального проекта "Кадры" 2024-02-29T13:05 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, общество, послание президента федеральному собранию — 2024 , россия, политика