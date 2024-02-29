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Российская экономика становится технологичной и несырьевой, заявил Путин
Российская экономика становится технологичной и несырьевой, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024
Российская экономика становится технологичной и несырьевой, заявил Путин
Экономика России становится более сложной, технологичной и устойчивой, сообщил президент РФ Владимир Путин РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T13:03
2024-02-29T13:03
2024-02-29T14:00
россия
послание президента федеральному собранию — 2024
политика
владимир путин
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Экономика России становится более сложной, технологичной и устойчивой, сообщил президент РФ Владимир Путин"Сегодня доля несырьевых отраслей в структуре роста уверено превышает 90%. То есть экономика становится более сложной, технологичной, а значит гораздо более устойчивой", - сообщил Путин, оглашая послание Федеральному собранию.В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
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россия, послание президента федеральному собранию — 2024 , политика, владимир путин
Россия, Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Политика, Владимир Путин
Российская экономика становится технологичной и несырьевой, заявил Путин
Путин: экономика России становится более сложной, технологичной и устойчивой
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Экономика России становится более сложной, технологичной и устойчивой, сообщил президент РФ Владимир Путин
«
"Сегодня доля несырьевых отраслей в структуре роста уверено превышает 90%. То есть экономика становится более сложной, технологичной, а значит гораздо более устойчивой", - сообщил Путин, оглашая послание Федеральному собранию.
В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.
Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.
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