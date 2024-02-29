https://ria.ru/20240229/putin-1930201773.html
Путин призвал совершенствовать систему оплаты труда бюджетников в России
Путин призвал совершенствовать систему оплаты труда бюджетников в России - РИА Новости, 29.02.2024
Путин призвал совершенствовать систему оплаты труда бюджетников в России
Систему оплаты труда бюджетников в России надо совершенствовать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T12:59
2024-02-29T12:59
2024-02-29T16:10
россия
послание президента федеральному собранию — 2024
владимир путин
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Систему оплаты труда бюджетников в России надо совершенствовать, заявил президент России Владимир Путин."В 2018 году майскими указами были установлены требования по оплате труда учителей, других работников бюджетной сферы, исходя из среднемесячного дохода от трудовой деятельности в конкретном субъекте Федерации. Положения так называемых майских указов впредь должны строго выполняться, но надо совершенствовать систему оплаты труда в бюджетной сфере, добиваться роста доходов занятых здесь специалистов", - сказал Путин в ходе послания к Федеральному собранию.В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
https://ria.ru/20240229/putin-1930211529.html
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россия, послание президента федеральному собранию — 2024 , владимир путин
Россия, Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Владимир Путин
Путин призвал совершенствовать систему оплаты труда бюджетников в России
Путин: необходимо совершенствовать систему оплаты труда бюджетников в РФ
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Систему оплаты труда бюджетников в России надо совершенствовать, заявил президент России Владимир Путин.
"В 2018 году майскими указами были установлены требования по оплате труда учителей, других работников бюджетной сферы, исходя из среднемесячного дохода от трудовой деятельности в конкретном субъекте Федерации. Положения так называемых майских указов впредь должны строго выполняться, но надо совершенствовать систему оплаты труда в бюджетной сфере, добиваться роста доходов занятых здесь специалистов", - сказал Путин в ходе послания к Федеральному собранию.
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В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.
Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.
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