https://ria.ru/20240229/putin-1930201773.html

Путин призвал совершенствовать систему оплаты труда бюджетников в России

Путин призвал совершенствовать систему оплаты труда бюджетников в России - РИА Новости, 29.02.2024

Путин призвал совершенствовать систему оплаты труда бюджетников в России

Систему оплаты труда бюджетников в России надо совершенствовать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T12:59

2024-02-29T12:59

2024-02-29T16:10

россия

послание президента федеральному собранию — 2024

владимир путин

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Систему оплаты труда бюджетников в России надо совершенствовать, заявил президент России Владимир Путин."В 2018 году майскими указами были установлены требования по оплате труда учителей, других работников бюджетной сферы, исходя из среднемесячного дохода от трудовой деятельности в конкретном субъекте Федерации. Положения так называемых майских указов впредь должны строго выполняться, но надо совершенствовать систему оплаты труда в бюджетной сфере, добиваться роста доходов занятых здесь специалистов", - сказал Путин в ходе послания к Федеральному собранию.В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20240229/putin-1930211529.html

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россия, послание президента федеральному собранию — 2024 , владимир путин