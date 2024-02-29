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Путин призвал обеспечить всех нуждающихся долговременным уходом
Путин призвал обеспечить всех нуждающихся долговременным уходом - РИА Новости, 29.02.2024
Путин призвал обеспечить всех нуждающихся долговременным уходом
Все граждане, которые нуждаются в услугах долговременного ухода, к 2030 году должны быть обеспечены такими услугами, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T12:50
2024-02-29T12:50
2024-02-29T13:53
владимир путин
послание президента федеральному собранию — 2024
политика
россия
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Все граждане, которые нуждаются в услугах долговременного ухода, к 2030 году должны быть обеспечены такими услугами, заявил президент России Владимир Путин."К 2030 году нужно точно уже сделать так, чтобы услугами долговременного ухода воспользовались и было обеспечено 100% граждан, которые в этом нуждаются", - сказал Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , политика, россия
Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Политика, Россия
Путин призвал обеспечить всех нуждающихся долговременным уходом
Путин призвал обеспечить всех нуждающихся долговременным уходом к 2030 году