https://ria.ru/20240229/putin-1930195987.html

Путин призвал обеспечить всех нуждающихся долговременным уходом

Путин призвал обеспечить всех нуждающихся долговременным уходом - РИА Новости, 29.02.2024

Путин призвал обеспечить всех нуждающихся долговременным уходом

Все граждане, которые нуждаются в услугах долговременного ухода, к 2030 году должны быть обеспечены такими услугами, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T12:50

2024-02-29T12:50

2024-02-29T13:53

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

политика

россия

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Все граждане, которые нуждаются в услугах долговременного ухода, к 2030 году должны быть обеспечены такими услугами, заявил президент России Владимир Путин."К 2030 году нужно точно уже сделать так, чтобы услугами долговременного ухода воспользовались и было обеспечено 100% граждан, которые в этом нуждаются", - сказал Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , политика, россия