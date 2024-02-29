https://ria.ru/20240229/putin-1930193862.html

Путин рассказал о внимании к проблемам бедности

Путин рассказал о внимании к проблемам бедности - РИА Новости, 29.02.2024

Путин рассказал о внимании к проблемам бедности

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что власти РФ постоянно контролируют вопрос, касающийся решения проблемы бедности в России. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T12:47

2024-02-29T12:47

2024-02-29T15:02

россия

послание президента федеральному собранию — 2024

владимир путин

общество

политика

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что власти РФ постоянно контролируют вопрос, касающийся решения проблемы бедности в России."Но мы держим решение этой проблемы в зоне постоянного внимания. Ряд мер принят относительно недавно", - сказал Путин о решении проблемы бедности, оглашая послание.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, послание президента федеральному собранию — 2024 , владимир путин, общество, политика