https://ria.ru/20240229/putin-1930193862.html
Путин рассказал о внимании к проблемам бедности
Путин рассказал о внимании к проблемам бедности - РИА Новости, 29.02.2024
Путин рассказал о внимании к проблемам бедности
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что власти РФ постоянно контролируют вопрос, касающийся решения проблемы бедности в России. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T12:47
2024-02-29T12:47
2024-02-29T15:02
россия
послание президента федеральному собранию — 2024
владимир путин
общество
политика
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что власти РФ постоянно контролируют вопрос, касающийся решения проблемы бедности в России."Но мы держим решение этой проблемы в зоне постоянного внимания. Ряд мер принят относительно недавно", - сказал Путин о решении проблемы бедности, оглашая послание.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, послание президента федеральному собранию — 2024 , владимир путин, общество, политика
Россия, Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Владимир Путин, Общество, Политика
Путин рассказал о внимании к проблемам бедности
Путин: власти держат решение проблемы бедности в зоне постоянного внимания