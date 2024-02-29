https://ria.ru/20240229/putin-1930190651.html

Россия остается оплотом традиционных ценностей, заявил Путин

Россия остается оплотом традиционных ценностей, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024

Россия остается оплотом традиционных ценностей, заявил Путин

Россия была и остается оплотом традиционных ценностей, наш выбор разделяет большинство людей в мире, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T12:42

2024-02-29T12:42

2024-02-29T15:02

россия

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

общество

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Россия была и остается оплотом традиционных ценностей, наш выбор разделяет большинство людей в мире, заявил президент России Владимир Путин."Россия была и остается оплотом традиционных ценностей, на которых строится человеческая цивилизация. Наш выбор разделяет большинство людей в мире, в том числе миллионы граждан западных стран", - сказал Путин во время послания Федеральному собранию РФ.Президент добавил, что Россия и многие другие государства сталкиваются со снижением рождаемости. При этом, по его словам, демографы утверждают, что этот вызов связан с общими мировыми социальными, экономическими, технологическими, культурными и ценностными изменениями."Очевидно, что не только экономика, качество социальной сферы влияют на демографию, на рождаемость, но в огромной степени те жизненные ориентиры, которые закладываются в семье, формируются культурой, образованием, просвещением. Здесь важна работа всех уровней власти, гражданского общества, пастырей традиционных наших религий. Поддержка семьи с детьми – наш фундаментальный нравственный выбор", - добавил Путин.Он подчеркнул, что большая многодетная семья должна стать нормой философии жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии.В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20240229/poslanie-1930267128.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , общество