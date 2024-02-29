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Путин призвал в ближайшие шесть лет добиться устойчивого роста рождаемости - РИА Новости, 29.02.2024
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12:41 29.02.2024 (обновлено: 13:53 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/putin-1930189961.html
Путин призвал в ближайшие шесть лет добиться устойчивого роста рождаемости
Путин призвал в ближайшие шесть лет добиться устойчивого роста рождаемости - РИА Новости, 29.02.2024
Путин призвал в ближайшие шесть лет добиться устойчивого роста рождаемости
Россия в горизонте ближайших шести лет должна добиться устойчивого роста рождаемости, заявил президент страны Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T12:41
2024-02-29T13:53
владимир путин
послание президента федеральному собранию —  2024 
политика
россия
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Россия в горизонте ближайших шести лет должна добиться устойчивого роста рождаемости, заявил президент страны Владимир Путин."В горизонте ближайших шести лет мы должны добиться устойчивого роста рождаемости. Для этого будем принимать дополнительные решения в системе воспитания и образования, регионального и экономического развития", - сказал Путин во время послания Федеральному собранию.В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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владимир путин, послание президента федеральному собранию —  2024 , политика, россия
Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Политика, Россия
Путин призвал в ближайшие шесть лет добиться устойчивого роста рождаемости

Путин: надо в ближайшие шесть лет добиться устойчивого роста рождаемости

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Россия в горизонте ближайших шести лет должна добиться устойчивого роста рождаемости, заявил президент страны Владимир Путин.
«
"В горизонте ближайших шести лет мы должны добиться устойчивого роста рождаемости. Для этого будем принимать дополнительные решения в системе воспитания и образования, регионального и экономического развития", - сказал Путин во время послания Федеральному собранию.
В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
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Владимир ПутинПослание президента Федеральному Собранию —  2024 ПолитикаРоссия
 
 
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