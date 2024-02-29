https://ria.ru/20240229/putin-1930188528.html

Путин поручил увеличить финансирование в сфере продвижения русского языка

Путин поручил увеличить финансирование в сфере продвижения русского языка - РИА Новости, 29.02.2024

Путин поручил увеличить финансирование в сфере продвижения русского языка

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию поручил правительству РФ увеличить финансирование международных программ по продвижению... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T12:39

2024-02-29T12:39

2024-02-29T17:45

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

политика

россия

африка

ближний восток

снг

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию поручил правительству РФ увеличить финансирование международных программ по продвижению русского языка."У России давние хорошие отношения с арабскими государствами. Они представляют самобытную цивилизацию от северной Африки до Ближнего Востока, которая сегодня динамично развивается. И мы считаем важным искать с нашими арабскими друзьями новые точки соприкосновения, углублять весь комплекс партнёрских связей. То же самое будем делать и на латиноамериканском направлении. И отдельно прошу правительство увеличить финансирование международных программ в сфере продвижения русского языка и нашей многонациональной культуры, прежде всего, конечно, на пространствах СНГ, да и в мире в целом", - сказал Путин.В соответствии с конституцией президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

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Путин о финансировании международных программ в сфере продвижения русского языка Путин о финансировании международных программ в сфере продвижения русского языка 2024-02-29T12:39 true PT0M25S

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владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , политика, россия, африка, ближний восток, снг