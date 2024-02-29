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Путин поручил увеличить финансирование в сфере продвижения русского языка - РИА Новости, 29.02.2024
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12:39 29.02.2024 (обновлено: 17:45 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/putin-1930188528.html
Путин поручил увеличить финансирование в сфере продвижения русского языка
Путин поручил увеличить финансирование в сфере продвижения русского языка - РИА Новости, 29.02.2024
Путин поручил увеличить финансирование в сфере продвижения русского языка
Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию поручил правительству РФ увеличить финансирование международных программ по продвижению... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T12:39
2024-02-29T17:45
владимир путин
послание президента федеральному собранию —  2024 
политика
россия
африка
ближний восток
снг
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию поручил правительству РФ увеличить финансирование международных программ по продвижению русского языка."У России давние хорошие отношения с арабскими государствами. Они представляют самобытную цивилизацию от северной Африки до Ближнего Востока, которая сегодня динамично развивается. И мы считаем важным искать с нашими арабскими друзьями новые точки соприкосновения, углублять весь комплекс партнёрских связей. То же самое будем делать и на латиноамериканском направлении. И отдельно прошу правительство увеличить финансирование международных программ в сфере продвижения русского языка и нашей многонациональной культуры, прежде всего, конечно, на пространствах СНГ, да и в мире в целом", - сказал Путин.В соответствии с конституцией президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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Путин о финансировании международных программ в сфере продвижения русского языка
Путин о финансировании международных программ в сфере продвижения русского языка
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владимир путин, послание президента федеральному собранию —  2024 , политика, россия, африка, ближний восток, снг
Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Политика, Россия, Африка, Ближний Восток, СНГ
Путин поручил увеличить финансирование в сфере продвижения русского языка

Путин поручил повысить финансирование программ продвижения русского языка в мире

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию поручил правительству РФ увеличить финансирование международных программ по продвижению русского языка.
«
"У России давние хорошие отношения с арабскими государствами. Они представляют самобытную цивилизацию от северной Африки до Ближнего Востока, которая сегодня динамично развивается. И мы считаем важным искать с нашими арабскими друзьями новые точки соприкосновения, углублять весь комплекс партнёрских связей. То же самое будем делать и на латиноамериканском направлении. И отдельно прошу правительство увеличить финансирование международных программ в сфере продвижения русского языка и нашей многонациональной культуры, прежде всего, конечно, на пространствах СНГ, да и в мире в целом", - сказал Путин.
В соответствии с конституцией президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Новая элита. Путин определил будущее России
Вчера, 14:34
 
Владимир ПутинПослание президента Федеральному Собранию —  2024 ПолитикаРоссияАфрикаБлижний ВостокСНГ
 
 
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