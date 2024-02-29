https://ria.ru/20240229/putin-1930186009.html

Путин напомнил о стремлении Запада нанести стратегическое поражение России

Путин напомнил о стремлении Запада нанести стратегическое поражение России - РИА Новости, 29.02.2024

Путин напомнил о стремлении Запада нанести стратегическое поражение России

Президент России Владимир Путин назвал лицемерием Запада обсуждение стратегической стабильности при попытках нанести стратегическое поражение на поле боя. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T12:35

2024-02-29T12:35

2024-02-29T14:59

россия

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

политика

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал лицемерием Запада обсуждение стратегической стабильности при попытках нанести стратегическое поражение на поле боя."Россия готова к диалогу с Соединёнными Штатами Америки по вопросам стратегической стабильности. Но вот что хотел бы подчеркнуть, уважаемые коллеги, чтобы меня все правильно поняли. В данном случае мы имеем дело с государством, чьи правящие круги предпринимают против нас открытые враждебные действия. Ну, и что? Они на полном серьёзе собираются обсуждать с нами вопросы стратегической стабильности, одновременно пытаясь нанести России, как они сами говорят, стратегическое поражение на поле боя. Это можно привести наглядный пример такого лицемерия", - сказал Путин во время послания Федеральному собранию РФ."У нас есть все основания полагать, что слова сегодняшних американских властей о якобы заинтересованности в переговорах с нами по вопросам стратегической стабильности - это демагогия", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Это демагогия": Путин про слова США о готовности к переговорам о стратегической стабильности "Это демагогия": Путин про слова США о готовности к переговорам о стратегической стабильности 2024-02-29T12:35 true PT1M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , политика