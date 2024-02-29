https://ria.ru/20240229/putin-1930185907.html

Необходимо формировать новый контур мировой безопасности, заявил Путин

Необходимо формировать новый контур мировой безопасности, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024

Необходимо формировать новый контур мировой безопасности, заявил Путин

Необходимо создавать новый контур евразийской безопасности, и Россия готова вести диалог со всеми заинтересованными странами и объединениями, заявил президент... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T12:34

2024-02-29T12:34

2024-02-29T16:11

россия

послание президента федеральному собранию — 2024

политика

владимир путин

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Необходимо создавать новый контур евразийской безопасности, и Россия готова вести диалог со всеми заинтересованными странами и объединениями, заявил президент РФ Владимир Путин."Очевидно, что необходимо работать над тем, чтобы уже в обозримой перспективе формировать новый контур равной и неделимой безопасности Евразии. Мы готовы к предметному разговору по этой теме со всеми заинтересованными странами и объединениями", - сказал Путин во время послания Федеральному собранию РФ.В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20240229/nato-1930187692.html

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россия, послание президента федеральному собранию — 2024 , политика, владимир путин