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Путин призвал развивать ОПК, рационально распределив ресурсы - РИА Новости, 29.02.2024
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12:32 29.02.2024 (обновлено: 13:05 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/putin-1930184359.html
Путин призвал развивать ОПК, рационально распределив ресурсы
Путин призвал развивать ОПК, рационально распределив ресурсы - РИА Новости, 29.02.2024
Путин призвал развивать ОПК, рационально распределив ресурсы
Наша задача - так развивать оборонно-промышленный комплекс, чтобы нарастить научный, технологический потенциал страны, рационально распределив ресурсы, заявил... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T12:32
2024-02-29T13:05
владимир путин
послание президента федеральному собранию —  2024 
технологии
россия
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Наша задача - так развивать оборонно-промышленный комплекс, чтобы нарастить научный, технологический потенциал страны, рационально распределив ресурсы, заявил президент России Владимир Путин.&quot;Наша задача - так развивать оборонно-промышленный комплекс, чтобы нарастить научный, технологический, индустриальный потенциал страны. Нужно максимально рационально распределять ресурсы и выстроить эффективную экономику Вооруженных сил. Добиваться максимума на каждый рубль оборонных расходов&quot;, - сказал Путин в ходе послания Федеральному Собранию. Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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владимир путин, послание президента федеральному собранию —  2024 , технологии, россия
Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Технологии, Россия
Путин призвал развивать ОПК, рационально распределив ресурсы

Путин: задача так развить ОПК, чтоб нарастить научный, технологический потенциал

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин перед началом обращения с посланием к Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин перед началом обращения с посланием к Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Наша задача - так развивать оборонно-промышленный комплекс, чтобы нарастить научный, технологический потенциал страны, рационально распределив ресурсы, заявил президент России Владимир Путин.
«

"Наша задача - так развивать оборонно-промышленный комплекс, чтобы нарастить научный, технологический, индустриальный потенциал страны. Нужно максимально рационально распределять ресурсы и выстроить эффективную экономику Вооруженных сил. Добиваться максимума на каждый рубль оборонных расходов", - сказал Путин в ходе послания Федеральному Собранию.

Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
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