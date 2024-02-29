https://ria.ru/20240229/putin-1930184359.html

Путин призвал развивать ОПК, рационально распределив ресурсы

Путин призвал развивать ОПК, рационально распределив ресурсы - РИА Новости, 29.02.2024

Путин призвал развивать ОПК, рационально распределив ресурсы

Наша задача - так развивать оборонно-промышленный комплекс, чтобы нарастить научный, технологический потенциал страны, рационально распределив ресурсы, заявил... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T12:32

2024-02-29T12:32

2024-02-29T13:05

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

технологии

россия

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Наша задача - так развивать оборонно-промышленный комплекс, чтобы нарастить научный, технологический потенциал страны, рационально распределив ресурсы, заявил президент России Владимир Путин."Наша задача - так развивать оборонно-промышленный комплекс, чтобы нарастить научный, технологический, индустриальный потенциал страны. Нужно максимально рационально распределять ресурсы и выстроить эффективную экономику Вооруженных сил. Добиваться максимума на каждый рубль оборонных расходов", - сказал Путин в ходе послания Федеральному Собранию. Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

https://radiosputnik.ru/20240229/putin-1929773064.html

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владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , технологии, россия