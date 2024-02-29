https://ria.ru/20240229/putin-1930182160.html

Российские военные уверенно наступают, заявил Путин

Российские военные уверенно наступают, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024

Российские военные уверенно наступают, заявил Путин

Россия сделает всё, чтобы закончить боевые действия, искоренить нацизм, решить все задачи спецоперации, российские части владеют инициативой, по ряду... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T12:28

2024-02-29T12:28

2024-02-29T16:48

послание президента федеральному собранию — 2024

владимир путин

безопасность

россия

донбасс

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Россия сделает всё, чтобы закончить боевые действия, искоренить нацизм, решить все задачи спецоперации, российские части владеют инициативой, по ряду направлений уверенно наступают, овладевают новыми территориями, заявил президент РФ Владимир Путин."Наши части прочно владеют инициативой. По целому ряду оперативных направлений уверенно наступают, освобождают все новые территории. Не мы начали эту войну на Донбассе, но, как уже не раз говорил, мы сделаем всё, чтобы её закончить, искоренить нацизм, решить все задачи специальной военной операции, защитить суверенитет и безопасность наших граждан", - сказал Путин в ходе послания Федеральному Собранию РФ.В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

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донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: "Российские военные уверенно наступают и освобождают новые территории" Путин: "Российские военные уверенно наступают и освобождают новые территории" 2024-02-29T12:28 true PT0M14S

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Дарья Буймова

послание президента федеральному собранию — 2024 , владимир путин, безопасность, россия, донбасс