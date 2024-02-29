https://ria.ru/20240229/putin-1930181348.html

Путин заявил о вековой сплоченности российского народа

Путин заявил о вековой сплоченности российского народа - РИА Новости, 29.02.2024

Путин заявил о вековой сплоченности российского народа

Вековая сплоченность и единство народа России – это колоссальная, всепобеждающая сила, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T12:27

2024-02-29T12:27

2024-02-29T12:51

россия

общество

послание президента федеральному собранию — 2024

владимир путин

политика

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Вековая сплоченность и единство народа России – это колоссальная, всепобеждающая сила, заявил президент России Владимир Путин."Наши солдаты и офицеры – христиане и мусульмане, буддисты и последователи иудаизма, представители разных этносов, культур, регионов на деле лучше тысячи слов доказали, что вековая сплоченность и единство народа России – это колоссальная, всепобеждающая сила. Все вместе, плечом к плечу, они сражаются за одну общую Родину", - сказал Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному Собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.Как правило, на оглашение послания Федеральному Собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240229/spetsoperatsiya-1930175804.html

https://ria.ru/20240229/poslaniya-1929950052.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, общество, послание президента федеральному собранию — 2024 , владимир путин, политика