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Российские вооруженные силы обрели колоссальный опыт, заявил Путин
Российские вооруженные силы обрели колоссальный опыт, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024
Российские вооруженные силы обрели колоссальный опыт, заявил Путин
Вооруженные силы РФ обрели колоссальный опыт, это касается взаимодействия всех видов и родов войск, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T12:25
2024-02-29T12:25
2024-02-29T12:46
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Вооруженные силы РФ обрели колоссальный опыт, это касается взаимодействия всех видов и родов войск, заявил президент России Владимир Путин."Наши вооруженные силы обрели колоссальный боевой опыт. Это касается взаимодействия всех видов и родов войск, современных тактик и оперативного искусства. Выросла, прошла закалку целая плеяда талантливых командиров, которые берегут людей, грамотно исполняют свои задачи, используют новую технику, успешно решают поставленные перед ними задачи", - сказал Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному Собранию.Он отметил, что это наблюдается во всех звеньях, от взвода и оперативного звена до самого высшего звена руководства.В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному Собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.Как правило, на оглашение послания Федеральному Собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут. Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, послание президента федеральному собранию — 2024 , политика, владимир путин
Россия, Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Специальная военная операция на Украине, Политика, Владимир Путин
Российские вооруженные силы обрели колоссальный опыт, заявил Путин
Путин: вооруженные силы России обрели колоссальный опыт
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Вооруженные силы РФ обрели колоссальный опыт, это касается взаимодействия всех видов и родов войск, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Наши вооруженные силы обрели колоссальный боевой опыт. Это касается взаимодействия всех видов и родов войск, современных тактик и оперативного искусства. Выросла, прошла закалку целая плеяда талантливых командиров, которые берегут людей, грамотно исполняют свои задачи, используют новую технику, успешно решают поставленные перед ними задачи", - сказал Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному Собранию.
Он отметил, что это наблюдается во всех звеньях, от взвода и оперативного звена до самого высшего звена руководства.
В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному Собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.
Как правило, на оглашение послания Федеральному Собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.