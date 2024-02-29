https://ria.ru/20240229/putin-1930179297.html

Путин: на Западе хотели ослабить Россию изнутри, но просчитались

Путин: на Западе хотели ослабить Россию изнутри, но просчитались - РИА Новости, 29.02.2024

Путин: на Западе хотели ослабить Россию изнутри, но просчитались

На Западе хотели ослабить Россию изнутри, но просчитались, столкнувшись с твердой позицией и решимостью многонационального российского народа, заявил президент... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T12:23

2024-02-29T12:23

2024-02-29T13:20

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. На Западе хотели ослабить Россию изнутри, но просчитались, столкнувшись с твердой позицией и решимостью многонационального российского народа, заявил президент России Владимир Путин."Так называемый Запад с его колониальными повадками, привычками разжигать по всему миру национальные конфликты стремится не просто сдержать наше развитие - вместо России им нужно зависимое, угасающее, вымирающее пространство, где можно творить всё что угодно. По сути, они хотели бы сделать с Россией то же самое, что сотворили во многих других регионах мира, в том числе на Украине, принести в наш дом разлад и ослабить нас изнутри. Но они просчитались", - сказал Путин, оглашая послание Федеральному собранию.По его словам, на Западе столкнулись с "твердой позицией и решимостью нашего многонационального народа". "Наши солдаты и офицеры – христиане и мусульмане, буддисты и последователи иудаизма, представители разных этносов, культур, регионов – на деле лучше тысячи слов. Все вместе, плечом к плечу, они сражаются за одну общую родину", - подчеркнул глава государства.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024