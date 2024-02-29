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Путин: на Западе хотели ослабить Россию изнутри, но просчитались - РИА Новости, 29.02.2024
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12:23 29.02.2024 (обновлено: 13:20 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/putin-1930179297.html
Путин: на Западе хотели ослабить Россию изнутри, но просчитались
Путин: на Западе хотели ослабить Россию изнутри, но просчитались - РИА Новости, 29.02.2024
Путин: на Западе хотели ослабить Россию изнутри, но просчитались
На Западе хотели ослабить Россию изнутри, но просчитались, столкнувшись с твердой позицией и решимостью многонационального российского народа, заявил президент... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T12:23
2024-02-29T13:20
владимир путин
послание президента федеральному собранию —  2024 
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. На Западе хотели ослабить Россию изнутри, но просчитались, столкнувшись с твердой позицией и решимостью многонационального российского народа, заявил президент России Владимир Путин."Так называемый Запад с его колониальными повадками, привычками разжигать по всему миру национальные конфликты стремится не просто сдержать наше развитие - вместо России им нужно зависимое, угасающее, вымирающее пространство, где можно творить всё что угодно. По сути, они хотели бы сделать с Россией то же самое, что сотворили во многих других регионах мира, в том числе на Украине, принести в наш дом разлад и ослабить нас изнутри. Но они просчитались", - сказал Путин, оглашая послание Федеральному собранию.По его словам, на Западе столкнулись с "твердой позицией и решимостью нашего многонационального народа". "Наши солдаты и офицеры – христиане и мусульмане, буддисты и последователи иудаизма, представители разных этносов, культур, регионов – на деле лучше тысячи слов. Все вместе, плечом к плечу, они сражаются за одну общую родину", - подчеркнул глава государства.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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владимир путин, послание президента федеральному собранию —  2024 
Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 
Путин: на Западе хотели ослабить Россию изнутри, но просчитались

Путин: Запад просчитался, столкнулся с решимостью многонационального народа

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. На Западе хотели ослабить Россию изнутри, но просчитались, столкнувшись с твердой позицией и решимостью многонационального российского народа, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Так называемый Запад с его колониальными повадками, привычками разжигать по всему миру национальные конфликты стремится не просто сдержать наше развитие - вместо России им нужно зависимое, угасающее, вымирающее пространство, где можно творить всё что угодно. По сути, они хотели бы сделать с Россией то же самое, что сотворили во многих других регионах мира, в том числе на Украине, принести в наш дом разлад и ослабить нас изнутри. Но они просчитались", - сказал Путин, оглашая послание Федеральному собранию.
По его словам, на Западе столкнулись с "твердой позицией и решимостью нашего многонационального народа". "Наши солдаты и офицеры – христиане и мусульмане, буддисты и последователи иудаизма, представители разных этносов, культур, регионов – на деле лучше тысячи слов. Все вместе, плечом к плечу, они сражаются за одну общую родину", - подчеркнул глава государства.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
 
Владимир ПутинПослание президента Федеральному Собранию —  2024 
 
 
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