https://ria.ru/20240229/putin-1930179190.html
Западу вместо России нужно угасающее пространство, заявил Путин
Западу вместо России нужно угасающее пространство, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024
Западу вместо России нужно угасающее пространство, заявил Путин
Западу вместо России нужно зависимое, угасающее, вымирающее пространство, где можно творить все, что угодно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T12:23
2024-02-29T12:23
2024-02-29T14:56
послание президента федеральному собранию — 2024
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Западу вместо России нужно зависимое, угасающее, вымирающее пространство, где можно творить все, что угодно, заявил президент России Владимир Путин."Так называемый Запад с его колониальными повадками, привычками разжигать по всему миру национальные конфликты стремится не просто сдержать наше развитие - вместо России им нужно зависимое, угасающее, вымирающее пространство, где можно творить всё что угодно", - сказал Путин, оглашая послание Федеральному собранию.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
послание президента федеральному собранию — 2024 , россия, владимир путин, политика
Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Россия, Владимир Путин, Политика
Западу вместо России нужно угасающее пространство, заявил Путин
Путин: Западу вместо России нужно зависимое, вымирающее пространство