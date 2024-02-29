https://ria.ru/20240229/putin-1930179190.html

Западу вместо России нужно угасающее пространство, заявил Путин

Западу вместо России нужно угасающее пространство, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024

Западу вместо России нужно угасающее пространство, заявил Путин

Западу вместо России нужно зависимое, угасающее, вымирающее пространство, где можно творить все, что угодно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T12:23

2024-02-29T12:23

2024-02-29T14:56

послание президента федеральному собранию — 2024

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Западу вместо России нужно зависимое, угасающее, вымирающее пространство, где можно творить все, что угодно, заявил президент России Владимир Путин."Так называемый Запад с его колониальными повадками, привычками разжигать по всему миру национальные конфликты стремится не просто сдержать наше развитие - вместо России им нужно зависимое, угасающее, вымирающее пространство, где можно творить всё что угодно", - сказал Путин, оглашая послание Федеральному собранию.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

россия

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Дарья Буймова

послание президента федеральному собранию — 2024 , россия, владимир путин, политика