https://ria.ru/20240229/putin-1930179026.html
Российский бизнес направил миллиарды рублей для поддержки СВО, заявил Путин
Российский бизнес направил миллиарды рублей для поддержки СВО, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024
Российский бизнес направил миллиарды рублей для поддержки СВО, заявил Путин
Российский бизнес за два года направил миллиарды рублей волонтерским организациям и благотворительным фондам, которые поддерживают бойцов в зоне специальной... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T12:23
2024-02-29T12:23
2024-02-29T16:12
специальная военная операция на украине
владимир путин
послание президента федеральному собранию — 2024
россия
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Российский бизнес за два года направил миллиарды рублей волонтерским организациям и благотворительным фондам, которые поддерживают бойцов в зоне специальной военной операции и их семьи, заявил президент России Владимир Путин."Хочу поблагодарить сейчас предпринимателей, инженеров, рабочих, сельских тружеников за ответственную, напряженную работу в интересах России. Миллионы людей объединили акция "Мы вместе" и проект Общероссийского народного фронта "Все для победы". Российский бизнес за два года направил миллиарды рублей волонтерским организациям и благотворительным фондам, которые поддерживают наших бойцов и их семьи", - сказал Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
https://ria.ru/20240229/putin-1930184968.html
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владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Россия
Российский бизнес направил миллиарды рублей для поддержки СВО, заявил Путин
Путин: российский бизнес направил миллиарды рублей для поддержки бойцов на СВО
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Российский бизнес за два года направил миллиарды рублей волонтерским организациям и благотворительным фондам, которые поддерживают бойцов в зоне специальной военной операции и их семьи, заявил президент России Владимир Путин.
"Хочу поблагодарить сейчас предпринимателей, инженеров, рабочих, сельских тружеников за ответственную, напряженную работу в интересах России. Миллионы людей объединили акция "Мы вместе" и проект Общероссийского народного фронта "Все для победы". Российский бизнес за два года направил миллиарды рублей волонтерским организациям и благотворительным фондам, которые поддерживают наших бойцов и их семьи", - сказал Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.
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В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.
Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.
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