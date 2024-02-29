https://ria.ru/20240229/putin-1930177121.html

Российские военные знают, что с ними вся страна, заявил Путин

Российские военные знают, что с ними вся страна, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024

Российские военные знают, что с ними вся страна, заявил Путин

Люди отправляют на фронт письма и посылки, теплые вещи, перечисляют средства из своих иногда скромных сбережений, это вклад каждого в общую победу, герои России РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T12:21

2024-02-29T12:21

2024-02-29T14:57

владимир путин

общество

послание президента федеральному собранию — 2024

россия

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Люди отправляют на фронт письма и посылки, теплые вещи, перечисляют средства из своих иногда скромных сбережений, это вклад каждого в общую победу, герои России даже на передовой знают, что с ними вся страна, заявил президент России Владимир Путин."Люди отправляют на фронт письма и посылки, теплые вещи, маскировочные сети, перечисляют средства из своих, порой, достаточно скромных сбережений. Повторю, такая помощь бесценна, это вклад каждого в общую победу. Наши герои на передовой, в окопах, там, где труднее всего, знают, что с ними вся страна", - сказал Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, общество, послание президента федеральному собранию — 2024 , россия