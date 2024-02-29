https://ria.ru/20240229/putin-1930176984.html

Решающая роль в праведной борьбе принадлежит россиянам, заявил Путин

Решающая роль в праведной борьбе принадлежит россиянам, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024

Решающая роль в праведной борьбе принадлежит россиянам, заявил Путин

Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что решающая роль в праведной борьбе сегодня принадлежит россиянам. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T12:21

2024-02-29T12:21

2024-02-29T12:47

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владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что решающая роль в праведной борьбе сегодня принадлежит россиянам."Сегодня, когда наша Родина отстаивает свой суверенитет и безопасность, защищает соотечественников на Донбассе и в Новороссии, решающая роль в этой праведной борьбе принадлежит именно нашим гражданам, нашей сплоченности, преданности родной стране, ответственности за ее судьбу", - сказал президент.В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

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владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , политика, россия, донбасс, новороссия