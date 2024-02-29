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Озвученные в послании инициативы можно реализовать, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024
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12:19 29.02.2024 (обновлено: 12:31 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/putin-1930176055.html
Озвученные в послании инициативы можно реализовать, заявил Путин
Озвученные в послании инициативы можно реализовать, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024
Озвученные в послании инициативы можно реализовать, заявил Путин
Общественное обсуждение озвученных на послании Федеральному Собранию инициатив должно продолжиться, реализовать их можно только вместе, заявил президент РФ... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T12:19
2024-02-29T12:31
политика
владимир путин
послание президента федеральному собранию —  2024 
россия
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Общественное обсуждение озвученных на послании Федеральному Собранию инициатив должно продолжиться, реализовать их можно только вместе, заявил президент РФ Владимир Путин."Предложения гражданах, их устремления и надежды стали основой, стержнем тех проектов и инициатив, которые прозвучат и сегодня. Рассчитываю, что их общественное обсуждение безусловно продолжится. Потому что реализовать все задуманное мы сможем только вместе, задачи большие", - сказал Путин, оглашая послание.В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному Собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.Как правило, на оглашение послания Федеральному Собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240229/putin-1930174318.html
https://ria.ru/20240229/putin-1930177942.html
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политика, владимир путин, послание президента федеральному собранию —  2024 , россия
Политика, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Россия
Озвученные в послании инициативы можно реализовать, заявил Путин

Путин призвал продолжить общественное обсуждение озвученных в послании инициатив

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Общественное обсуждение озвученных на послании Федеральному Собранию инициатив должно продолжиться, реализовать их можно только вместе, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Предложения гражданах, их устремления и надежды стали основой, стержнем тех проектов и инициатив, которые прозвучат и сегодня. Рассчитываю, что их общественное обсуждение безусловно продолжится. Потому что реализовать все задуманное мы сможем только вместе, задачи большие", - сказал Путин, оглашая послание.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Путин заявил, что в послании речь пойдет о стратегических задачах
Вчера, 12:16
В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному Собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.
Как правило, на оглашение послания Федеральному Собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
Президент РФ Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
В России продолжают развивать демократию, заявил Путин
Вчера, 12:22
 
ПолитикаВладимир ПутинПослание президента Федеральному Собранию —  2024 Россия
 
 
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