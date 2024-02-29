https://ria.ru/20240229/putin-1930176055.html

Озвученные в послании инициативы можно реализовать, заявил Путин

Озвученные в послании инициативы можно реализовать, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024

Озвученные в послании инициативы можно реализовать, заявил Путин

Общественное обсуждение озвученных на послании Федеральному Собранию инициатив должно продолжиться, реализовать их можно только вместе, заявил президент РФ... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T12:19

2024-02-29T12:19

2024-02-29T12:31

политика

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

россия

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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Общественное обсуждение озвученных на послании Федеральному Собранию инициатив должно продолжиться, реализовать их можно только вместе, заявил президент РФ Владимир Путин."Предложения гражданах, их устремления и надежды стали основой, стержнем тех проектов и инициатив, которые прозвучат и сегодня. Рассчитываю, что их общественное обсуждение безусловно продолжится. Потому что реализовать все задуманное мы сможем только вместе, задачи большие", - сказал Путин, оглашая послание.В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному Собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.Как правило, на оглашение послания Федеральному Собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , россия