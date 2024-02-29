https://ria.ru/20240229/putin-1930175517.html
Путин: любовь жителей Крыма и новых регионов к Родине вызывает гордость
Путин: любовь жителей Крыма и новых регионов к Родине вызывает гордость - РИА Новости, 29.02.2024
Путин: любовь жителей Крыма и новых регионов к Родине вызывает гордость
Любовь жителей Крыма и новых регионов к Родине вызывает гордость, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T12:19
2024-02-29T12:19
2024-02-29T12:37
владимир путин
послание президента федеральному собранию — 2024
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Любовь жителей Крыма и новых регионов к Родине вызывает гордость, заявил президент России Владимир Путин."В этом году 10 лет легендарной "русской весне", но и сейчас энергия, искренность, мужество её героев - крымчан, севастопольцев, жителей восставшего Донбасса - их любовь к Родине, безусловно, вызывают гордость", - сказал Путин во время послания Федеральному собранию РФ.В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
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владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , россия, донбасс
Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Россия, Донбасс
Путин: любовь жителей Крыма и новых регионов к Родине вызывает гордость
Путин: любовь жителей Крыма и новых регионов к Родине вызывает гордость