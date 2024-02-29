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Путин: любовь жителей Крыма и новых регионов к Родине вызывает гордость - РИА Новости, 29.02.2024
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12:19 29.02.2024 (обновлено: 12:37 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/putin-1930175517.html
Путин: любовь жителей Крыма и новых регионов к Родине вызывает гордость
Путин: любовь жителей Крыма и новых регионов к Родине вызывает гордость - РИА Новости, 29.02.2024
Путин: любовь жителей Крыма и новых регионов к Родине вызывает гордость
Любовь жителей Крыма и новых регионов к Родине вызывает гордость, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T12:19
2024-02-29T12:37
владимир путин
послание президента федеральному собранию —  2024 
россия
донбасс
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Любовь жителей Крыма и новых регионов к Родине вызывает гордость, заявил президент России Владимир Путин."В этом году 10 лет легендарной "русской весне", но и сейчас энергия, искренность, мужество её героев - крымчан, севастопольцев, жителей восставшего Донбасса - их любовь к Родине, безусловно, вызывают гордость", - сказал Путин во время послания Федеральному собранию РФ.В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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владимир путин, послание президента федеральному собранию —  2024 , россия, донбасс
Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Россия, Донбасс
Путин: любовь жителей Крыма и новых регионов к Родине вызывает гордость

Путин: любовь жителей Крыма и новых регионов к Родине вызывает гордость

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Любовь жителей Крыма и новых регионов к Родине вызывает гордость, заявил президент России Владимир Путин.
«
"В этом году 10 лет легендарной "русской весне", но и сейчас энергия, искренность, мужество её героев - крымчан, севастопольцев, жителей восставшего Донбасса - их любовь к Родине, безусловно, вызывают гордость", - сказал Путин во время послания Федеральному собранию РФ.
В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Страны Запада уже забыли, что такое война, заявил Путин
Вчера, 12:36
 
Владимир ПутинПослание президента Федеральному Собранию —  2024 РоссияДонбасс
 
 
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