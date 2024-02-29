https://ria.ru/20240229/putin-1930161366.html

Путин никогда не сыпет пустыми обещаниями, заявил Песков

Путин никогда не сыпет пустыми обещаниями, заявил Песков - РИА Новости, 29.02.2024

Путин никогда не сыпет пустыми обещаниями, заявил Песков

Президент России Владимир Путин далек от популизма, он никогда не сыпет пустыми обещаниями, любые его планы и решения тщательно продуманы и взвешены, сообщил... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T11:40

2024-02-29T11:40

2024-02-29T12:02

политика

владимир путин

дмитрий песков

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин далек от популизма, он никогда не сыпет пустыми обещаниями, любые его планы и решения тщательно продуманы и взвешены, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире Первого канала перед оглашением послания президента РФ Федеральному собранию."Мы знаем, что Путин абсолютно далек от популизма. И самое легкое, наверное, особенно выступая накануне выборов, это сыпать различными пустыми обещаниями. Никогда Путин за время своей политической карьеры этого не делал. Любые его проекты, любые его планы, его решения тщательно продуманы, просчитаны и основываются на балансе потребностей и возможностей", - сказал он.Песков отметил, что этому предшествует очень скрупулезная и кропотливая работа, которая делается именно в недрах различных ведомств при подготовке послания главы государства Федеральному собранию.В полдень президент РФ Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию.Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, владимир путин, дмитрий песков, послание президента федеральному собранию — 2024